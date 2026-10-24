Ohne Saisoniers geht in der Gastronomie Licht aus

„Das Thema eignet sich weder für politischen Populismus noch für die romantische Vorstellung, wir könnten den gesamten saisonalen Arbeitskräftebedarf allein im Inland abdecken. Natürlich müssen wir jedes verfügbare heimische Potenzial bestmöglich nutzen. Aber gerade in touristischen Spitzenzeiten reicht dieses schlicht nicht aus“, betont Rainer.