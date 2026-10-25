„Klare Verhältnisse“ bei Justiz und Arbeitsmarkt

Auch die Arbeit der Justizbediensteten war bei den Verhandlungen ein Thema. Die niederösterreichische Politikerin rief Ministerin Anna Sporrer dazu auf, die Rahmenbedingungen für die betroffenen Mitarbeiter zu verbessern. Rosenkranz: „Fakt ist: Unsere Justizanstalten sind überlastet und leiden unter Personalmangel. Deshalb haben wir gefordert, bestehende Planstellen zu besetzen und bei Bedarf zu schaffen, um Beschäftigung, Ausbildung und Resozialisierung sicherzustellen. Man darf nicht an den Sicherheitsmechanismen unseres Rechtsstaats sparen!“