NÖ-Landtag fordert ein Ende der Flugabgabe

„Den Wirtschaftsstandort in der Region und Tausende Arbeitsplätze in Gefahr“, sehen Politiker der Volkspartei und der Freiheitlichen am Flughafen Wien-Schwechat. Deshalb forderten sie in einem dringlichen Antrag im Rahmen der aktuellen Sitzung des Landtages in St. Pölten die Abschaffung dieser Flugabgabe. Zwölf bis sogar 30 Euro pro Ticket fallen derzeit an Zusatzkosten an, in anderen Staaten wurden ähnliche Abgaben bereits (wieder) abgeschafft.