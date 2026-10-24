Tirols Schuldenberge verzeichnen Rekordwerte

Vermögen der Innsbruckerinnen und Innsbrucker

Dazu kommen Haftungen von 130 Millionen Euro. Die vom Land vorgegebene Grenze wird damit nur zu knapp 50 Prozent ausgenützt. Der Vermögenshaushalt weist eine Bilanzsumme von 3,31 Milliarden Euro aus, wie Kontrollausschuss-Obmann Mesut Onay erläuterte. Er wies auch darauf hin, dass die Stadt 2033 endfällige Kredite in der Höhe von 45 Millionen Euro zu begleichen hat. Seit 2021 seien 9 Mio. € angespart worden, „im letzten Jahr genau Null“. Er verlange Informationen darüber, welche Immobilien verkauft werden sollen, um weiter ansparen zu können.