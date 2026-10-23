Doch nicht getürmt: Teenager (16) klärt Rätsel auf

Mädchen dürfte von selbst gestürzt sein

Wie die Polizei am Abend in einer Aussendung mitteilte, „wurde am Vormittag ein 16-jähriger Einheimischer bei der Polizei in Zirl vorstellig und gab an, der flüchtige Motorradlenker zu sein“. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Teenager das Mädchen doch nicht gestreift hat. „Es dürfte selbstverschuldet zu Sturz gekommen sein und das Motorrad rutschte erst danach gegen die Neunjährige“, klären die Ermittler auf.