Doch nicht getürmt: Teenager (16) klärt Rätsel auf

Nach einem vermeintlich Fahrerflüchtigen suchte die Polizei in Zirl im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land, wie die „Krone“ berichtete. Dem vorerst unbekannten Biker war vorgeworfen worden, ein Mädchen (9) auf einem Roller gestreift zu haben. Wie sich herausstellte, war aber alles ganz anders.
Gleich zwei Fluchtversuche – einmal vom Unfallort und wenig später durch ein Fenster Zuhause – wurden einem unbekannten Motorradfahrer am Freitag vorgeworfen. Vor der Volksschule Zirl soll er ein Mädchen (9), das mit einem Roller unterwegs gewesen war, gestreift haben, wodurch dieses zu Sturz gekommen war. Dem war aber wohl doch nicht so.
Das Mädchen dürfte selbstverschuldet zu Sturz gekommen sein und das Motorrad rutschte im Nachhinein gegen das Mädchen.
Ein Sprecher der Polizei
Mädchen dürfte von selbst gestürzt sein
Wie die Polizei am Abend in einer Aussendung mitteilte, „wurde am Vormittag ein 16-jähriger Einheimischer bei der Polizei in Zirl vorstellig und gab an, der flüchtige Motorradlenker zu sein“. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Teenager das Mädchen doch nicht gestreift hat. „Es dürfte selbstverschuldet zu Sturz gekommen sein und das Motorrad rutschte erst danach gegen die Neunjährige“, klären die Ermittler auf.
„Flüchtiger“ war lediglich beim Arzt
Auch eine Flucht vor der Polizei aus dem Fenster Zuhause, die dem Jugendlichen vorgeworfen worden war, schließt die Exekutive mittlerweile aus. „Vielmehr suchte der Bursche während der Nachschau der Polizei an seiner Wohnadresse einen Arzt auf.“
Nach dem Abschluss weiterer Ermittlungen werden entsprechende Berichte an die zuständigen Behörden übermittelt.
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