400 Helfer übten zwischen Trümmern und Flammen

Gefährliches Labor auf brennendem Bauernhof

Auch ein angenommener Bauernhofbrand verlangte den Florianis einiges ab. Während sie die Flammen bekämpften und vermisste Personen aus dem Gefahrenbereich retteten, entdeckten sie ein Labor mit gefährlichen Stoffen. Eine verletzte und laut Übungsannahme kontaminierte Person musste dekontaminiert werden.