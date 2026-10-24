Bürger dürfen mitreden, was aus Asphaltwüste wird

Wo heute noch grauer Asphalt dominiert, soll künftig das Leben pulsieren – vorzugsweise auf einer grünen Wiese. Dies wurde nun – auf Wunsch der Grünen Wiener Neustadt – mit einem Gemeinderatsbeschluss durchgebracht. Die Rede ist dabei von einem 5000 m² großen zubetonierten Parkplatz in der Stadionstraße. Er steht im Eigentum der Stadt und wurde bis vor Kurzem hauptsächlich von Bauarbeitern der gegenüberliegenden Baustelle benutzt. Das soll sich jetzt ändern.