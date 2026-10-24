Bürger dürfen mitreden, was aus Asphaltwüste wird

Ein 5000 m² großer zubetonierter Parkplatz soll bald aufgebrochen werden. Bürger dürfen dabei mitbestimmen, welche Art von Grünraum sie in ihrem Grätzel dann haben möchten.
Wo heute noch grauer Asphalt dominiert, soll künftig das Leben pulsieren – vorzugsweise auf einer grünen Wiese. Dies wurde nun – auf Wunsch der Grünen Wiener Neustadt – mit einem Gemeinderatsbeschluss durchgebracht. Die Rede ist dabei von einem 5000 m² großen zubetonierten Parkplatz in der Stadionstraße. Er steht im Eigentum der Stadt und wurde bis vor Kurzem hauptsächlich von Bauarbeitern der gegenüberliegenden Baustelle benutzt. Das soll sich jetzt ändern.
Bürgerbeteiligung, um grüne Ideen zu finden
Bereits im April begannen die Grünen, Unterschriften für den Antrag ihrer sogenannten öffentlichen „Freuräume“ zu sammeln. „Bei Hausbesuchen haben wir schon erste Ideen bekommen, was sich die Leute wünschen“, erzählt Grünen-Obfrau Selina Prünster. „Nun geht es darum, die Menschen einzubinden, Ideen zu sammeln und gemeinsam herauszufinden, welches Potenzial in den 5000 m² steckt“.
Ob es jetzt ein Spiel- oder Sportplatz, eine Hundeauslaufzone oder ein Park wird, wird sich dabei noch herausstellen. Mitte 2027 soll der gemeinsame Entwicklungsprozess richtig Fahrt aufnehmen.
„Fakt ist, dass dieser Stadtteil in den letzten Jahren massiv verbaut wurde“, erzählt sie weiter. „Umso wichtiger ist es, einen öffentlichen Platz zu schaffen, der zum Wohlbefinden beiträgt“. Und: „Heute haben wir einen wichtigen Schritt geschafft – und das ist erst der Anfang!“.
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