Gerlinde spielt mit 99 Jahren noch Spitalsorgel

Mindestens bis sie das Jahrhundert an Erdentagen vollendet hat, will Gerlinde Gallauner noch die kleine Orgel in der Kapelle des Landesklinikums Melk zur höheren Ehre Gottes erklingen lassen. „Am 27. April feiere ich meinen Hunderter“, verrät die rüstige Musikerin der „Krone“, die sie in der Abendmesse besuchte. Für die 99-Jährige, die seit 1991 ihren Platz am klassischen Gotteshausinstrument einnimmt, war der vergangene Samstag ein besonderer Tag – denn da wurde sie mit der „Cäcilia-Medaille in Gold“ geehrt. „Die Heilige Cäcilia ist die Schutzpatronin der Kirchenmusik“, weiß die leidenschaftliche Instrumentenspielerin.