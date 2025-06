Forscher finden 1000 Atommüllfässer im Atlantik

Ein internationales Forscherteam will Atommüllfässer untersuchen, die jahrzehntelang am Grund des Atlantiks schlummern. Inmitten ihrer Mission haben sie bereits 1000 Exemplare aufgespürt. Da die Behälter damals nicht so gebaut wurden, dass sie die Radioaktivität einschließen, wird ein Einfluss auf das Ökosystem befürchtet.