Bürgermeister sorgen sich vor neuen Schlupflöchern

Dirnberger glaubt, dass die beiden Abgaben vor allem gemeinsam Sinn ergeben. Es steht zudem jeder Kommune frei, sie einzuheben oder nicht. Die Gemeinden verlieren nun Geld (zuletzt waren es in Summe etwa 1,8 Millionen Euro im Jahr) und ein Druckmittel, um Leerstand zu reduzieren. „Wir wollen ja den Bodenverbrauch einbremsen und vorhandenen Wohnraum besser nutzen.“