Kitt fürs Dorf, genug Schub für Nächtigungen?

Events drücken tendenziell die Nächtigungsdauer

Der Wermutstropfen: Die Aufenthaltsdauer sinkt durch Veranstaltungen eher. In Kitzbühel liegt sie bei 3,4 Tagen, im benachbarten Urlauberziel Brixental bei 4,7 Tagen. Oder sind wir in Tirol zu teuer? „Nein, natürlich kann ich im besten Wellnesshotel um 500 Euro nächtigen, aber auch auf einer Hütte in Osttirol um einen Bruchteil“, sieht Tourismus-Landesrat Mario Gerber unsere Vielfalt als große Stärke. Aber freilich drehe die „Inflationsspirale“ an den Preisen.