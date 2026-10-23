Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Event-Debatte in Kitz

Kitt fürs Dorf, genug Schub für Nächtigungen?

Tirol
23.10.2026 18:00
Konzerte von Andreas Gabalier ziehen die Massen an (links) – Gerber, Seiler und Schnitzer ...
Konzerte von Andreas Gabalier ziehen die Massen an (links) – Gerber, Seiler und Schnitzer debattierten über die Folgen (rechtes Bild, v. .rechts).(Bild: Krone-Collage/Jan Hetfleisch, Andreas Moser)
Porträt von Andreas Moser
Von Andreas Moser

Im Idealfall vereinen (Groß-)Events positive Aspekte von Nächtigungen bis Wertschöpfung – aber gibt es auch Minuspunkte? In der Dialogreihe „Tourismusforum on tour“ wurde darüber am Donnerstagabend in der Event-Stadt Kitzbühel diskutiert.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Zahl ließ aufhorchen: Von der Tirol Werbung fließen jährlich Sponsorgelder in rund 250 Sportevents. Die Hauptfrage: Was und wen will man damit erreichen? „Es geht darum, wie eine Veranstaltung die Wertschöpfung und wie sie die Marke Tirol positiv aufladen. Da existiert ein exakter Filter“, gab Tirol-Werbung-Chefin Karin Seiler einen Einblick. Klar sei, dass Events zum Tirol-Image mit Natur und Bergen passen müssen. „Ein Hallensportevent sponsern wir daher nicht.“

Der Saal in der „Goldenen Gams“ in Kitzbühel war gut gefüllt – vorne die Referenten.
Der Saal in der „Goldenen Gams“ in Kitzbühel war gut gefüllt – vorne die Referenten.(Bild: Jan Hetfleisch)

Als bei der Rad-WM in Tirol die Stimmung kippte ...
Sind Effekte, die vielleicht sogar prägend für ein Land werden, messbar? „Ein Paradebeispiel ist die Fußball-WM 2006 in Deutschland“, erklärte Martin Schnitzer, Leiter des Instituts für Sportwissenschaft der Uni Innsbruck. Geblieben sei ein neues Selbstvertrauen und internale Sympathie für das Nachbarland. Seiler nannte in Tirol die Rad-WM 2018: „Zuerst sprachen alle über die Straßensperren. Dann gewann Laura Stigger Gold und die Stimmung kippte komplett ins Positive.“

„Spill-over-Phänomen“ strahlt auf Nachbarn aus
Aber natürlich geht es immer ums Geld. Die Wertschöpfung und Strahlkraft des Hahnenkammrennens brauchte man dem Publikum (großteils aus dem Tourismus) im Saal der „Goldenen Gams“ nicht zu erklären. Und wenn die Abfahrtsstars über die Mausefalle springen oder Andreas Gabalier das Tennisstadion beben lässt, nächtigen viele Fans auch im (billigeren) Jochberg oder in Aschau. „Spill over“ nennt Experte Schnitzer dieses Überschwappen auf andere Orte.

Für Besuchermassen sorgen Konzerte von Andreas Gabalier in der Gamsstadt samt Rundherum.
Für Besuchermassen sorgen Konzerte von Andreas Gabalier in der Gamsstadt samt Rundherum.(Bild: Andreas Moser)

Events drücken tendenziell die Nächtigungsdauer
Der Wermutstropfen: Die Aufenthaltsdauer sinkt durch Veranstaltungen eher. In Kitzbühel liegt sie bei 3,4 Tagen, im benachbarten Urlauberziel Brixental bei 4,7 Tagen. Oder sind wir in Tirol zu teuer? „Nein, natürlich kann ich im besten Wellnesshotel um 500 Euro nächtigen, aber auch auf einer Hütte in Osttirol um einen Bruchteil“, sieht Tourismus-Landesrat Mario Gerber unsere Vielfalt als große Stärke. Aber freilich drehe die „Inflationsspirale“ an den Preisen.

Im Winter lockt beispielsweise der Biathlon-Weltcup nach Hochfilzen.
Im Winter lockt beispielsweise der Biathlon-Weltcup nach Hochfilzen.(Bild: APA/BARBARA GINDL)

Das ewige Thema Verkehr
Mangels radikalen Event-Kritikern hätte Gerber wohl auch gar nicht betonen müssen: „Nur zehn Prozent des Verkehrs in Tirol kommen direkt von Touristen, das andere ist einheimischer Wohlstandsverkehr.“ Dass viele Tiroler trotzdem allergisch auf Einschränkungen, Staus oder Lärm rund um einen (Groß-)Event reagieren, ist unbestritten.

Lesen Sie auch:
Die Verantwortlichen des Tiroler Tourismus stellen sich bei den Abenden den Fragen aus der ...
Ab 14. Oktober
Mitreden über den Tourismus: Dialogreihe startet
11.10.2026
Tourismusforum on tour
„Seilbahnen könnte man auch als Öffis verstehen“
22.10.2026

Der Sportwissenschaftler brachte noch einen anderen Aspekt ins Spiel: „Events sind ein Kitt für ein Dorf“ – der Zusammenhalt beim gemeinsamen Organisieren sei unbezahlbar.

Letzte Station von „Tourismus on Tour“: am 11. November (ab 18 Uhr) in Assling, Bärenstadl

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
23.10.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Die britische Schauspielerin Bonnie Wright ist zum zweiten Mal Mama geworden.
Bonnie Wright
„Harry Potter“-Schauspielerin ist Mama geworden
An ligurischer Küste
Großer Thunfisch jagt Mann Riesenschreck ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Überraschter „Gunkl“ muss drei Jahre ins Gefängnis
204.982 mal gelesen
Günther Paal am Donnerstag vor dem Wiener Landesgericht – er wurde schuldig gesprochen.
Tirol
Mord an Studentin bleibt wohl für immer ungesühnt
109.866 mal gelesen
Daniela Kammerer (19) wurde vor mehr als 21 Jahren in Innsbruck brutal ermordet. Wer ihr das ...
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
97.172 mal gelesen
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1365 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Wien
Bizarr: Im Schanigarten ein ganzes Kalb gegrillt
889 mal kommentiert
Ein nicht alltäglicher Anblick: In einem Schanigarten im 2. Bezirk brutzelte ein ganzes Kalb.
Ausland
Polizisten schlagen in Paris auf Frau ein
721 mal kommentiert
Hier ist zu sehen, wie Polizisten in Paris mit Demonstranten aneinander geraten.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf