Trickdieb stahl Geld aus Tasche von Seniorin (85)

Ein bislang unbekannter Mann sorgte am Donnerstag in Imst (Tirol) für einen Schock! Der Mann wollte Kleingeld von einer Seniorin (85). Als die Frau ihm dieses gab, trickste er sie aus und entwendete viel Geld aus ihrer Geldtasche.
Die 85-jährige Einheimische war am Donnerstagvormittag in Imst unterwegs. Plötzlich wurde sie von einem bislang unbekannten Mann angesprochen. Dieser bat sie um Kleingeld für den Parkscheinautomaten.
Durch Gespräch abgelenkt
Als die Frau dem Mann eine Zwei-Euro-Münze gegeben hatte, legte er das Geld wieder zurück in ihre Geldtasche und lenkte sie durch ein Gespräch ab. Wenig später dann der Schock!
Verdächtiger stahl Geld
Der Mann hatte in dieser kurzen Zeit mehr als Hundert Euro aus ihrer Geldtasche gestohlen. Beim Verdächtigen handelt es sich um einen etwa 30-jährigen Mann, der etwa 175 Zentimeter groß ist. Von ihm fehlt jede Spur.
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