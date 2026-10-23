Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Polizei ermittelte

Schlug junger Dieb (17) gleich über 60 Mal zu?

Tirol
23.10.2026 14:00
Der Jugendliche soll aus vielen unversperrten Autos Gegenstände gestohlen haben – Symbolbild
Der Jugendliche soll aus vielen unversperrten Autos Gegenstände gestohlen haben – Symbolbild(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Für gleich eine Vielzahl an Diebstählen soll ein junger Ägypter seit September 2026 in Tirol verantwortlich sein. Der Bursche wurde vor gut zwei Wochen von einer Polizeistreife ertappt. Die Ermittlungen führten zu weiteren möglichen Taten.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wie berichtet schlugen am 12. Oktober in Haiming (Tiroler Bezirk Imst) mitten in der Nacht zu und stahlen Bargeld, Zigaretten, Dokumente und andere Wertgegenstände aus unversperrten Autos. 

Am Nachmittag konnte eine Polizeistreife einen verdächtigen Burschen (17) anhalten. Bei ihm wurde Diebesgut sichergestellt. Er wurde angezeigt und er zeigte sich geständig.

Lesen Sie auch:
Symbolfoto
Nächtlicher Beutezug
Mehrere Pkw geplündert: Polizei fasste 17-Jährigen
13.10.2026

Wie die Polizei nun mitteilt, könnte der Ägypter auch für eine Vielzahl an weiteren Taten verantwortlich sein. Ermittlungen ergaben, dass seit September gewerbsmäßig Diebstähle aus unversperrten Fahrzeugen und teilweise auch unversperrten Wohnhäusern gemeldet wurden.

Zitat Icon

Teilweise handelte er dabei mit zwei weiteren, noch unbekannten Tätern.

Die Polizei

Der 17-Jährige soll dafür verantwortlich sein. Damit noch nicht genug, wie die Ermittler erklären: „Teilweise handelte er dabei mit zwei weiteren, noch unbekannten Tätern.“ Der Jugendliche wurde nun am Mittwoch am Hauptbahnhof in Innsbruck festgenommen.

Enormer Schaden bei über 60 Taten
Ihm werden über 60 Taten in diversen Gemeinden in den Bezirken Innsbruck-Land, Schwaz, Kufstein und Imst mit einer Schadenshöhe von einigen Tausend Euro zur Last gelegt. Er zeigte sich nicht geständig und wurde in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Weitere Ermittlungen laufen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
23.10.2026 14:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Die britische Schauspielerin Bonnie Wright ist zum zweiten Mal Mama geworden.
Bonnie Wright
„Harry Potter“-Schauspielerin ist Mama geworden
An ligurischer Küste
Großer Thunfisch jagt Mann Riesenschreck ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Überraschter „Gunkl“ muss drei Jahre ins Gefängnis
204.922 mal gelesen
Günther Paal am Donnerstag vor dem Wiener Landesgericht – er wurde schuldig gesprochen.
Tirol
Mord an Studentin bleibt wohl für immer ungesühnt
109.815 mal gelesen
Daniela Kammerer (19) wurde vor mehr als 21 Jahren in Innsbruck brutal ermordet. Wer ihr das ...
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
97.150 mal gelesen
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1365 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Wien
Bizarr: Im Schanigarten ein ganzes Kalb gegrillt
889 mal kommentiert
Ein nicht alltäglicher Anblick: In einem Schanigarten im 2. Bezirk brutzelte ein ganzes Kalb.
Ausland
Polizisten schlagen in Paris auf Frau ein
721 mal kommentiert
Hier ist zu sehen, wie Polizisten in Paris mit Demonstranten aneinander geraten.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf