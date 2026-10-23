Schlug junger Dieb (17) gleich über 60 Mal zu?

Für gleich eine Vielzahl an Diebstählen soll ein junger Ägypter seit September 2026 in Tirol verantwortlich sein. Der Bursche wurde vor gut zwei Wochen von einer Polizeistreife ertappt. Die Ermittlungen führten zu weiteren möglichen Taten.
Wie berichtet schlugen am 12. Oktober in Haiming (Tiroler Bezirk Imst) mitten in der Nacht zu und stahlen Bargeld, Zigaretten, Dokumente und andere Wertgegenstände aus unversperrten Autos.
Am Nachmittag konnte eine Polizeistreife einen verdächtigen Burschen (17) anhalten. Bei ihm wurde Diebesgut sichergestellt. Er wurde angezeigt und er zeigte sich geständig.
Wie die Polizei nun mitteilt, könnte der Ägypter auch für eine Vielzahl an weiteren Taten verantwortlich sein. Ermittlungen ergaben, dass seit September gewerbsmäßig Diebstähle aus unversperrten Fahrzeugen und teilweise auch unversperrten Wohnhäusern gemeldet wurden.
Teilweise handelte er dabei mit zwei weiteren, noch unbekannten Tätern.
Die Polizei
Der 17-Jährige soll dafür verantwortlich sein. Damit noch nicht genug, wie die Ermittler erklären: „Teilweise handelte er dabei mit zwei weiteren, noch unbekannten Tätern.“ Der Jugendliche wurde nun am Mittwoch am Hauptbahnhof in Innsbruck festgenommen.
Enormer Schaden bei über 60 Taten
Ihm werden über 60 Taten in diversen Gemeinden in den Bezirken Innsbruck-Land, Schwaz, Kufstein und Imst mit einer Schadenshöhe von einigen Tausend Euro zur Last gelegt. Er zeigte sich nicht geständig und wurde in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Weitere Ermittlungen laufen.
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