Unfall am Gehsteig: Fußgängerin schwer verletzt

Eine 71-jährige Fußgängerin wurde am Donnerstag in Bärnbach bei einer Kollision mit einer Radfahrerin schwer verletzt. Sie musste mit dem Notarzthubschrauber ins Grazer Universitätsklinikum geflogen werden.
Der Unfall ereignete sich in den späten Vormittagsstunden am Ortsrand von Bärnbach. Auf einem Gehsteig kollidierte eine Radfahrerin mit der 71-Jährigen. Die Fußgängerin stürzte und blieb bewusstlos am Boden liegen.
Das Rote Kreuz Voitsberg-Köflach rückte mit einem Notarzteinsatzfahrzeug und einem Rettungstransportwagen aus. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt aus Voitsberg wurde der Notarzthubschrauber Christophorus 12 angefordert. Dieser brachte die Frau mit Verdacht auf ein schweres Schädel-Hirn-Trauma ins Zentrum für Akutmedizin der Universitätsklinik Graz.
Auch die Radfahrerin wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Grazer Krankenhaus gebracht. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.
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