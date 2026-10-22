Unfall am Gehsteig: Fußgängerin schwer verletzt

Das Rote Kreuz Voitsberg-Köflach rückte mit einem Notarzteinsatzfahrzeug und einem Rettungstransportwagen aus. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt aus Voitsberg wurde der Notarzthubschrauber Christophorus 12 angefordert. Dieser brachte die Frau mit Verdacht auf ein schweres Schädel-Hirn-Trauma ins Zentrum für Akutmedizin der Universitätsklinik Graz.