Fiese Ablenkung: Trickdieb stahl Frau Geldtasche

Mit einem dreisten Ablenkungsmanöver schlug ein unbekannter Täter am Donnerstagvormittag in Landeck in Tirol zu. Während eine 66-jährige Autofahrerin nach einem vermeintlichen Defekt suchte, verschwand ihre Geldtasche. Nun sucht die Polizei ein weiteres Opfer.
Gegen 9.45 Uhr hielt die 66-jährige Österreicherin mit ihrem Pkw in der Malserstraße auf Höhe Hausnummer 29 an. „Ein bislang unbekannter Mann sprach sie in schlechtem Deutsch an und behauptete, vorne links am Auto sei etwas defekt“, heißt es seitens der Polizei.
Mehrere Hundert Euro weg
Die Lenkerin stieg aus, um nachzusehen. Doch sie konnte keinen Schaden feststellen und setzte ihre Fahrt fort. Erst kurze Zeit später bemerkte sie, dass ihre Geldtasche aus der Handtasche auf dem Beifahrersitz gestohlen worden war. Der Schaden liegt im mittleren dreistelligen Eurobereich.
Polizei sucht weiteres Opfer
Brisant: Die Ermittler stießen auf einen weiteren, offenbar ähnlich gelagerten Fall, der bislang noch nicht angezeigt wurde. Das mutmaßlich ebenfalls weibliche Opfer wird dringend gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landeck unter 059133 7140 zu melden.
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