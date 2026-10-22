Fiese Ablenkung: Trickdieb stahl Frau Geldtasche

Mehrere Hundert Euro weg

Die Lenkerin stieg aus, um nachzusehen. Doch sie konnte keinen Schaden feststellen und setzte ihre Fahrt fort. Erst kurze Zeit später bemerkte sie, dass ihre Geldtasche aus der Handtasche auf dem Beifahrersitz gestohlen worden war. Der Schaden liegt im mittleren dreistelligen Eurobereich.