Cabrio völlig verwüstet: Polizei jagt Vandalen

Zwei Autos im Visier der Ermittler

Nach bisherigen Erkenntnissen dürften insgesamt fünf Jugendliche an der Tat beteiligt gewesen sein. Sie sollen teils zu Fuß, teils mit zwei Autos zum Parkplatz gekommen sein. Bei den Fahrzeugen handelt es sich laut Polizei um einen dunklen Pkw sowie einen weißen Klein- oder Kompaktwagen – möglicherweise einen VW Golf oder Opel Astra.