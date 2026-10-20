Cabrio völlig verwüstet: Polizei jagt Vandalen

Fünf Jugendliche sollen in der Nacht auf Dienstag ein Auto auf einem Parkplatz in Söll in Tirol regelrecht zerlegt haben. Scheiben wurden eingeschlagen, Türen verbogen und das Verdeck heruntergerissen: Am Ende blieb ein Totalschaden. Nun hofft die Polizei auf Hinweise.
Ein Fall von besonders dreister Sachbeschädigung beschäftigt die Polizei im Söll (Bezirk Kufstein). Zwischen 0.20 und 2.30 Uhr machten sich am Dienstag bislang unbekannte Täter an einem auf einem Parkplatz im Bereich Stampfanger abgestellten Cabrio zu schaffen.
Spur der Verwüstung
Das Ausmaß der Zerstörung ist enorm: Sämtliche Fahrzeugscheiben wurden eingeschlagen, die Türen verbogen und das Cabrioverdeck heruntergerissen. Auch im Innenraum hinterließen die Unbekannten eine Spur der Verwüstung. Die Sitzbezüge wurden aufgeschlitzt, der Lack des Wagens eingeritzt. „Das Fahrzeug erlitt Totalschaden“, heißt es seitens der Polizei.
Zwei Autos im Visier der Ermittler
Nach bisherigen Erkenntnissen dürften insgesamt fünf Jugendliche an der Tat beteiligt gewesen sein. Sie sollen teils zu Fuß, teils mit zwei Autos zum Parkplatz gekommen sein. Bei den Fahrzeugen handelt es sich laut Polizei um einen dunklen Pkw sowie einen weißen Klein- oder Kompaktwagen – möglicherweise einen VW Golf oder Opel Astra.
Gegen 2.10 Uhr fuhren beide Autos in Richtung Söll davon. Doch damit war die Sache offenbar noch nicht erledigt: Der weiße Wagen kehrte gegen 2.30 Uhr noch einmal zum Tatort zurück.
Polizei bittet um Hinweise
Jetzt hoffen die Ermittler auf Beobachtungen aus der Bevölkerung. Wer in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder Angaben zu den mutmaßlichen Tätern beziehungsweise den beiden Fahrzeugen machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Söll unter 059133 7218 zu melden.
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