Die besten Fernsehhighlights zum Nationalfeiertag

„Der Bockerer II“ (14.50 Uhr, ORF 2)

Im besetzten Wien der Nachkriegsjahre ist es abermals Karl Bockerer (Karl Merkatz), der auf charmant-trotzige und österreichische Weise den herrschenden Mächten Paroli bietet.

„Pfau – Bin ich echt?“ (20.15 Uhr, ORF 1)

ORF-Premiere für die Screwball-artige Komödie mit Albrecht Schuch als Mann zum Mieten, der aber immer stärker im eigenen Chaos versinkt.

„9 Plätze – 9 Schätze“ (20.15 Uhr, ORF 2)

Barbara Karlich und Armin Assinger suchen wieder das schönste Platzl in den heimischen Bundesländern. Imposante Bilder sind garantiert.