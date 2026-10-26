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Im linearen Programm

Die besten Fernsehhighlights zum Nationalfeiertag

Unterhaltung
26.10.2026 05:00
Barbara Karlich und Armin Assinger führen durch eine neue Ausgabe der beliebten Sendung „9 ...
Barbara Karlich und Armin Assinger führen durch eine neue Ausgabe der beliebten Sendung „9 Plätze – 9 Schätze“(Bild: ORF)
Porträt von Robert Fröwein
Von Robert Fröwein

Ein Feiertag ist auch ein guter Couchtag – wir haben die besten Filme, Sendungen und Dokus des Nationalfeiertags im linearen Fernsehen für sie gesammelt. Genießen Sie die Ruhe und das vielseitige Programm.

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Der Herbst hat sich mittlerweile durchgesetzt, die Uhren sind zurückgestellt und die Temperaturen befinden sich – langsam aber doch – im Sinkflug. Eine gute Möglichkeit, um sich am Nationalfeiertag zu entspannen, die Popcorn-Schüssel vorzubereiten und sich dann gemütlich auf die Couch zu fläzen, um sich die Highlights im linearen Fernsehen zu Gemüte zu führen.

TV-Highlights am Nationalfeiertag

„Der Bockerer II“ (14.50 Uhr, ORF 2)
Im besetzten Wien der Nachkriegsjahre ist es abermals Karl Bockerer (Karl Merkatz), der auf charmant-trotzige und österreichische Weise den herrschenden Mächten Paroli bietet.

„Pfau – Bin ich echt?“ (20.15 Uhr, ORF 1)
ORF-Premiere für die Screwball-artige Komödie mit Albrecht Schuch als Mann zum Mieten, der aber immer stärker im eigenen Chaos versinkt.

„9 Plätze – 9 Schätze“ (20.15 Uhr, ORF 2)
Barbara Karlich und Armin Assinger suchen wieder das schönste Platzl in den heimischen Bundesländern. Imposante Bilder sind garantiert.

Geschichtsträchtig wird es schon am Nachmittag, wenn der unvergessene Karl Merkatz um 14.50 Uhr auf ORF 2 in seine Paraderolle als Bockerer schlüpft, um gegen Nazis und Russen anzukämpfen. Beim Hauptabendprogramm (20.15 Uhr) hat man die Qual der Wahl. Österreich von seiner schönsten Seite sieht man bei einer neuen Ausgabe von „9 Plätze – 9 Schätze“ auf ORF 2, wenn Barbara Karlich und Armin Assinger wieder die Schönheiten aller Bundesländer präsentieren.

TV-Highlights am Nationalfeiertag

„Die Goldene Reblaus“ (20.15 Uhr, ORF III)
Clemens Maria Schreiner, Kristina Sprenger, Jazz Gitti und Co. sind im Heurigenquiz zugegen – natürlich mit viel Schmäh und allerlei Wissen.

„Und wer fragt nach mir?“ (20.15 Uhr, ARD)
Millionen von Menschen müssen die Pflege zu Hause schultern, ohne große Hilfe zu bekommen. Die Doku zeigt pflegende Angehörige am Rande der Erschöpfung.

„Neues Land“ (20.15 Uhr, ZDF)
Geologin Ina (Jördis Triebel) kehrt in die alte Heimat zurück, um Erbsachen zu regeln. Dabei stößt sie auf Instabilitäten bei der Firma ihres Vaters (Jörg Schüttauf).

Im Quizfieber ist man auf ORF III bei „Die goldene Reblaus“, wo auch Jazz Gitti fleißig am Raten ist. Auf ORF 1 gibt es die Premiere der Komödie „Pfau – Bin ich echt?“ mit Albrecht Schuch. Fernab von österreichischem Lokalkolorit greift ARD in „Und wer fragt nach mir?“ die Frage nach der Pflegesituation in Deutschland auf, während es bei „Neues Land“ auf ZDF um Ungereimtheiten im Erbe geht. Wir wünschen einen schönen Nationalfeiertag!

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