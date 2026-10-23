Von Almhütte zu Almhütte am Fuße des Dachsteins

Herbstzeit ist Wanderzeit“ – ein Slogan, der mit angenehmen Temperaturen und farbenprächtigen Laubwäldern verbunden wird. Während es in den Morgenstunden mitunter noch recht frisch ist, sorgen die Sonnenstrahlen im Laufe des Tages für wohltuende Wärme. Wer die nächsten schönen Herbsttage zum Wandern nutzen möchte, sollte die Ramsau am Dachstein in die engere Auswahl nehmen.