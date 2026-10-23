Von Almhütte zu Almhütte am Fuße des Dachsteins

Diesmal brechen wir an der Seite der „Krone“-Wanderexpertinnen Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti auf zum „5-Hütten-Weg“ in der wunderschönen Ramsau, einer eindrucksvollen Herbstwanderung vor der Kulisse des beeindruckenden Hymnenbergs.
Herbstzeit ist Wanderzeit“ – ein Slogan, der mit angenehmen Temperaturen und farbenprächtigen Laubwäldern verbunden wird. Während es in den Morgenstunden mitunter noch recht frisch ist, sorgen die Sonnenstrahlen im Laufe des Tages für wohltuende Wärme. Wer die nächsten schönen Herbsttage zum Wandern nutzen möchte, sollte die Ramsau am Dachstein in die engere Auswahl nehmen.
Die weitläufige Hochfläche liegt wie ein Sonnenbalkon über dem Ennstal und bildet eine abwechslungsreiche Kulturlandschaft unterhalb der Südwände des Dachsteinmassivs. Im Oktober prägen die herbstlich verfärbten Ahornbäume entlang der Wege, Straßen und Wiesen das Landschaftsbild.
In höheren Lagen setzen die goldgelben Lärchen auf den Almwiesen einen markanten Kontrast zu den hellen Kalkfelsen. Und zu guter Letzt laden bis Anfang November noch zahlreiche Almhütten zum Einkehren ein.
Fazit: eine Almwanderung zum Genießen.
Wir starten bei der Bushaltestelle Ramsau Ort (1135 m) und gehen leicht bergauf, vorbei an Kirche und Friedhof, bis zu den gelben Wegweisern „5-Hütten-Weg“. In westlicher Richtung erreichen wir das Wanderportal und den Parkplatz Edelbrunn (1333 m).
Von hier führt der Weg durch den Wald zur Brandalm und weiter zur Talstation der Dachstein-Seilbahn. Über einen Steig wandern wir zur bereits geschlossenen Südwandhütte (1871 m), dem höchsten Punkt unserer Runde.
Der Abstieg verläuft über den Schönbühel und durch lichte Wälder zur Neustatt-Alm. Wir queren die Mautstraße und passieren kurz darauf die Walcher-Alm (1573 m).
Ein letzter kurzer Anstieg bringt uns zur bereits bekannten Forststraße, der wir bergab zurück in den Ort folgen.
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