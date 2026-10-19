„Das Vergessen“: Die Welt löst sich langsam auf

Mit einer Handschrift zeichnen

Die Zusammenarbeit war trotz bekannter Namen sehr niederschwellig. „Es gibt heute weniger Hierarchien auf Sets als früher“, so Moder, „aber deshalb sind noch immer viele Egos am Werk. Es ist nicht leicht. Es gibt für gewöhnlich viele Meinungen und Haltungen, auf die man sich einigen muss und wir haben versucht, schnell eine Verbindung zueinander zu finden.“ Prochaska ergänzt: „Ich finde, die Serie hat Johannas und meine Handschrift, das sieht man von der ersten Einstellung bis zum Schluss. Ein Riesenvorteil war auch, dass wir von vornherein wussten, dass diese Handlung nur eine Staffel trägt. Normalerweise lässt man immer gerne eine Tür offen und versucht zu schauen, wohin man geht, aber diese Thematik ist nach dieser Staffel beendet.“ Moder freut sich über das Ergebnis. „Wir haben beide einen sehr hohen Anspruch und nehmen uns da die besten Serien zum Vorbild. Unser Ziel ist, die Zuseher dazu zu bringen, dass sie noch viel mehr sehen wollen.“ Die Grundlage dafür ist geschaffen – und ab heute im Fernsehen zu sehen.