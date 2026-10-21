„Für mich ist Luxus, immer essen gehen zu können!“

Die ganz große Überraschung ist es zwar nicht – dennoch postete jene Meldung auch der Linzer Felix Großschartner stolz in den sozialen Medien: Zum vierten Mal in Folge ist UAE Team Emirates das beste World-Tour-Team des Jahres! „Man denkt nicht so viel darüber nach und es ist irgendwie ganz normal geworden. Aber wenn man es reflektiert, dann ist das etwas ganz Besonderes und eine große Ehre“, so der Edelhelfer des millionenschweren Radstalls.