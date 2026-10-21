„Für mich ist Luxus, immer essen gehen zu können!“

Bereits zum vierten Mal in Folge krönte sich UAE Emirates zum besten Rad-Team der Welt. Der Linzer Felix Großschartner, der als Edelhelfer von Superstar Tadej Pogacar beim millionenschweren Radstall oft unter dem Radar fliegt, bleibt aber bescheiden.
Die ganz große Überraschung ist es zwar nicht – dennoch postete jene Meldung auch der Linzer Felix Großschartner stolz in den sozialen Medien: Zum vierten Mal in Folge ist UAE Team Emirates das beste World-Tour-Team des Jahres! „Man denkt nicht so viel darüber nach und es ist irgendwie ganz normal geworden. Aber wenn man es reflektiert, dann ist das etwas ganz Besonderes und eine große Ehre“, so der Edelhelfer des millionenschweren Radstalls.
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