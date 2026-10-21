Die ewige Nummer zwei? „Es waren oft harte Zeiten“

Die schwere Beinverletzung von Sturm-Goalie Daniil Khudyakov überschattete das Grazer Derby. Der Russe wurde bereits am Sonntag operiert. In den nächsten Monaten steht nun Ersatzmann Ammar Helac im Tor. Der „Krone“ erklärte der 28-Jährige seinen steinigen Weg nach oben – von der letzten Fußball-Liga bis in die Europa League.