Bittere Nachricht: Betreiber von Café ist pleite

Verbindlichkeiten noch nicht abschließend geklärt

Die genaue Höhe der aushaftenden Verbindlichkeiten stehe derzeit noch nicht fest. Nach Angaben des KSV1870 geht der Schuldner davon aus, dass sich die Passiva auf mehr als 100.000 Euro belaufen werden. Die tatsächliche Höhe der Forderungen wird sich im Laufe des Insolvenzverfahrens zeigen.