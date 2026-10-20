Erstmals Eislaufen am Tiroler Landhausplatz

Mehr als eine Million Euro für fünf Jahre

Um diese urbane Erlebnislücke zu schließen, nimmt das Unternehmen AWEO rund 1,38 Millionen Euro für „Erstinvestitionen“ in die Hand. Die Stadt Innsbruck finanziert davon rund 150.000 Euro, der Tourismus und das Land weitere 225.000. Der restliche Betrag soll durch die Einnahmen aus den Eintrittsgeldern gedeckt werden. „Die laufenden Kosten liegen bei rund 1,1 bis 1,2 Millionen Euro“, erklärte der Geschäftsführer Andreas Witting. Der Betrieb sei aufwendig: rund 40 Personen, Gastronomiepartner und 32 Lkw, die das Material für beide Eislaufplätze transportieren, werden benötigt. In den kommenden Jahren sollen weitere 2,3 Millionen dazukommen, so Witting.