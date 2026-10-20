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Ab 12. November

Erstmals Eislaufen am Tiroler Landhausplatz

Tirol
20.10.2026 17:00
(Bild: Ice Magic Innsbruck)
Porträt von Nicole Sehabi
Von Nicole Sehabi

Der Landhausplatz und der Bozner Platz werden zur großen Eisfläche. Mit der Winterattraktion „Ice Magic Innsbruck“ entsteht von November 2026 bis Februar 2027 eine neue Eislaufwelt. 

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Es wird wirklich genial werden“, freute sich der Innsbrucker Bürgermeister Johannes Anzengruber. Gemeint ist damit der künftige Eislaufplatz am Landhausplatz und am Bozner Platz. Das neue Winterformat „Ice Magic Innsbruck“ wurde am Dienstag im Innsbrucker Casino mit großem medialem Aufwand unter Beteiligung von Land, Stadt, Stadtmarketing, Tourismusverband und den Veranstaltern vorgestellt.

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Die laufenden Kosten liegen bei rund 1,1 bis 1,2 Millionen Euro.

Andreas Witting, Geschäftsführer AWEO

Bild: Jan Hetfleisch

Neue Winterattraktion mitten in Innsbruck 
Vom 12. November 2026 bis 21. Februar 2027 wird die Landeshauptstadt erstmalig mit „Ice Magic Innsbruck“ zu einer Art Eislauf-Erlebniswelt mit insgesamt 2300 Quadratmetern Eisfläche. „Mehrere Studien und Analysen zeigten, dass sich die Besucherströme im Winter vom Inn über die Christkindlmärkte in der Altstadt bis hinauf in die Maria-Theresien-Straße bewegen. Danach haben wir eine Lücke“, sagt Anzengruber.

Mario Gerber, Johannes Anzengruber, Anton Mattle, Andreas Witting, Heike Kiesling, Peter Paul ...
Mario Gerber, Johannes Anzengruber, Anton Mattle, Andreas Witting, Heike Kiesling, Peter Paul Mölk und Dominik Hoflach (v. li).(Bild: Jan Hetfleisch)

Mehr als eine Million Euro für fünf Jahre
Um diese urbane Erlebnislücke zu schließen, nimmt das Unternehmen AWEO rund 1,38 Millionen Euro für „Erstinvestitionen“ in die Hand. Die Stadt Innsbruck finanziert davon rund 150.000 Euro, der Tourismus und das Land weitere 225.000. Der restliche Betrag soll durch die Einnahmen aus den Eintrittsgeldern gedeckt werden. „Die laufenden Kosten liegen bei rund 1,1 bis 1,2 Millionen Euro“, erklärte der Geschäftsführer Andreas Witting. Der Betrieb sei aufwendig: rund 40 Personen, Gastronomiepartner und 32 Lkw, die das Material für beide Eislaufplätze transportieren, werden benötigt. In den kommenden Jahren sollen weitere 2,3 Millionen dazukommen, so Witting.

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Wir schaffen einen Ort für Bewegung und vielleicht auch Inspiration für den Spitzensport.

Anton Mattle, Landeshauptmann Tirol

Bild: Jan Hetfleisch

Mehrwert für alle: Für Tiroler und Touristen
Mit zwölf Euro für Erwachsene und sechs Euro für Kinder soll der Eintritt für alle leistbar sein und damit für alle zugänglich, betonte Dominik Hoflach, Marketingleiter von „Ice Magic Innsbruck.“ Auf der 2000 m² Echteisfläche am Landhausplatz und 300 m² am Bozner Platz soll das Projekt vor allem „ein Erlebnisraum für alle sein“ hielt Hoflach fest. Gastronomiestände, Musik, Events und ein Lichterlebnis sei zu erwarten. „Ein Erlebnis mitten im Zentrum, sportlich, gesellig, atmosphärisch“, ergänzte Peter Paul Mölk, Obmann von Innsbruck Tourismus.

Zitat Icon

Tourismus funktioniert mit Erlebnissen.

Mario Gerber, Wirtschafts- und Tourismuslandesrat

Bild: Jan Hetfleisch

Und LH Anton Mattle ergänzte: „Wir schaffen einen Ort für Bewegung und vielleicht auch Inspiration für den Spitzensport.“ Darüber hinaus sei es ein „innovatives Erlebnis“ sagt Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Mario Gerber, denn „Tourismus funktioniert mit Erlebnissen.“ Zudem wird um 21 Uhr Schluss sein, um die Anrainer nicht stören.

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