Fußgänger (25) drei Tage nach Kollision verstorben

Eine 21-jährige Einheimische hatte den dunkel gekleideten Fußgänger gegen 19.30 Uhr auf einem unbeleuchteten Abschnitt der L314 in St. Stefan ob Stainz mit ihrem Pkw erfasst. Zuerst habe sie gedacht, gegen ein unbekanntes Objekt auf der Fahrbahn gekracht zu sein, hieß es von der Polizei. Dann bemerkte sie, dass sie eine Person erfasst hatte, hielt sofort an und setzte einen Notruf ab.