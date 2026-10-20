Fußgänger (25) drei Tage nach Kollision verstorben

Seinen schweren Kopfverletzungen ist ein 25-jähriger Fußgänger erlegen, der am vergangenen Samstagabend in der Weststeiermark von einem Pkw erfasst worden war. Drei Tage danach gab das behandelnde Krankenhaus nun den Tod des jungen Mannes bekannt.
Eine 21-jährige Einheimische hatte den dunkel gekleideten Fußgänger gegen 19.30 Uhr auf einem unbeleuchteten Abschnitt der L314 in St. Stefan ob Stainz mit ihrem Pkw erfasst. Zuerst habe sie gedacht, gegen ein unbekanntes Objekt auf der Fahrbahn gekracht zu sein, hieß es von der Polizei. Dann bemerkte sie, dass sie eine Person erfasst hatte, hielt sofort an und setzte einen Notruf ab.
In Straßengraben geschleudert
Der Fußgänger, ein 25-Jähriger, war in den Straßengraben geschleudert worden und hatte schwere Kopfverletzungen erlitten. Er wurde vom Rettungshubschrauber Christophorus 12 ins Krankenhaus geflogen. Dort verlor er am Dienstag den Kampf ums Überleben.
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