Car Dealership Goes Bankrupt with Millions in Debt

On Tuesday, restructuring proceedings without self-administration were initiated for the Leibetseder car dealership. The company deals in new and used vehicles and also operates an auto repair shop. The company, which has eight employees, is now insolvent. According to the creditor protection associations KSV1870 and AKV Europa, the company has accumulated slightly more than one million euros in debt owed to approximately 40 creditors. Its assets, meanwhile, total 464,000 euros.