Costs Have Skyrocketed
Car Dealership Goes Bankrupt with Millions in Debt
The Leibetseder car dealership, with locations in Mauthausen and St. Georgen an der Gusen (both in Upper Austria), is insolvent. According to the company, the slumping auto market and rising costs led to the bankruptcy. However, the business intends to continue operations.
On Tuesday, restructuring proceedings without self-administration were initiated for the Leibetseder car dealership. The company deals in new and used vehicles and also operates an auto repair shop. The company, which has eight employees, is now insolvent. According to the creditor protection associations KSV1870 and AKV Europa, the company has accumulated slightly more than one million euros in debt owed to approximately 40 creditors. Its assets, meanwhile, total 464,000 euros.
In its insolvency petition, the dealership cites increased fixed and personnel costs as the reasons, noting that these costs could not be fully passed on to customers. Additionally, pre-financing for vehicles has become more expensive, and the auto market is generally weakening.
Operations to Continue
However, the Leibetseder car dealership intends to continue operations. The profitable repair shop is to remain in operation, while the vehicle sales business will be restructured into a leaner model, reports AKV Europa. Creditors are being offered a restructuring plan with a repayment rate of 20 percent over two years. The first creditors’ meeting will take place in early January.
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