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Betreiber gesucht

Café Thermalbad soll nun bald wachgeküsst werden

Niederösterreich
21.10.2026 09:00
Die Stadtgemeinde sucht nun erfahrene Betreiber und innovative Konzepte für das Projekt.
Die Stadtgemeinde sucht nun erfahrene Betreiber und innovative Konzepte für das Projekt.(Bild: Doris Seebacher)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Nachdem sich die Bevölkerung mehrheitlich für ein Projekt ausgesprochen hatte, das Gastronomie, Kultur und Veranstaltungen vereint, wird dafür nun ein innovativer Betreiber für das historische Schmuckstück im Zentrum von Bad Vöslau gesucht. 

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Jahrelang stand das Café Thermalbad leer, bald aber soll wieder Leben in die altehrwürdigen Mauern einziehen. Die Stadt Bad Vöslau im Bezirk Baden sucht ab 27. Oktober einen Betreiber mit überzeugenden Ideen für das denkmalgeschützte Gebäude unmittalbar neben dem Thermalbad. Erbaut 1830 als private Biedermeiervilla Pereira-Arnstein war es ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts als Café Thermalbad in Betrieb. Seit 2017 ist es jedoch geschlossen.

Bürgermeister Christian Flammer (Mitte) freut sich, dass er Architekt Helmut Stefan Haiden (li.) ...
Bürgermeister Christian Flammer (Mitte) freut sich, dass er Architekt Helmut Stefan Haiden (li.) als Vorsitz für die Fachjury gewinnen konnte. Herbert Liske (re.) wird für die Verfahrensbetreuung zur Verfügung stehen.(Bild: ZVG Bad Vöslau)
Der schönste Platz von Bad Vöslau soll laut Bürgermeister Christian Flammer bald noch schöner ...
Der schönste Platz von Bad Vöslau soll laut Bürgermeister Christian Flammer bald noch schöner werden.(Bild: Doris Seebacher)
Hoffentlich schon bald wird man sich hier in einem schattigen Gastgarten niederlassen können.
Hoffentlich schon bald wird man sich hier in einem schattigen Gastgarten niederlassen können.(Bild: Doris Seebacher)
(Bild: ZVG Bad Vöslau)

„Gesucht wird ein vielseitiges Gesamtkonzept, das Gastronomie Kultur, Veranstaltungen und Begegnung miteinander verbindet“, so Bürgermeister Christian Flammer. Entstehen soll dies auf rund 900 Quadratmetern. Die Stadt will das historische Haus umfassend sanieren und die Arbeiten auf das ausgewählte Konzept abstimmen. Vergeben wird es im Rahmen eines langfristigen Mietverhältnisses.

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Auch die Vöslauer hatten dabei ein Wörtchen mitzureden
Rund drei Viertel der knapp 1700 Teilnehmer einer Befragung wünschen sich eine Rückkehr der Gastronomie. Nun sind erfahrene Betreiber, Projektentwickler und Bewerbergemeinschaften gefragt. In der ersten Runde prüft eine Fachjury die grundsätzlichen Nutzungsideen und die fachliche Eignung der Bewerber. Besonders wichtig dabei: „Die Belebung des Stadtzentrums“, so Flammer.

Bis zu fünf Interessenten werden anschließend eingeladen, ihre Konzepte detaillierter auszuarbeiten. Das Auswahlverfahren startet am 27. Oktober. 

www.badvoeslau.at

www.liske.at

  

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