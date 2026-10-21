Café Thermalbad soll nun bald wachgeküsst werden

Auch die Vöslauer hatten dabei ein Wörtchen mitzureden

Rund drei Viertel der knapp 1700 Teilnehmer einer Befragung wünschen sich eine Rückkehr der Gastronomie. Nun sind erfahrene Betreiber, Projektentwickler und Bewerbergemeinschaften gefragt. In der ersten Runde prüft eine Fachjury die grundsätzlichen Nutzungsideen und die fachliche Eignung der Bewerber. Besonders wichtig dabei: „Die Belebung des Stadtzentrums“, so Flammer.

Bis zu fünf Interessenten werden anschließend eingeladen, ihre Konzepte detaillierter auszuarbeiten. Das Auswahlverfahren startet am 27. Oktober.