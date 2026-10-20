Another Setback
The diagnosis is in! David Alaba injured again
Another setback: David Alaba will be unavailable for Udinese for the time being!
As reported by “Gazzetta dello Sport” on Tuesday, Austria’s team captain will be sidelined for at least ten days due to a muscle injury. The 34-year-old reportedly sustained the calf injury during the 0-3 loss to Lecce. Alaba was substituted at halftime during that match.
Udinese coach Kosta Runjaic explained that the substitution was a precautionary measure. Against Lecce, Alaba made his first start for his new club.
Press Criticism
As a result, he drew sharp criticism from the Italian sports media. “Alaba struggled against Lecce’s attackers. It’s obvious that he’s not yet at his best,” wrote the *Gazzetta*.
The “Corriere dello Sport” offered a similar assessment: “Udinese’s defense, with Alaba, was asleep at the wheel and grew increasingly shaky under Lecce’s attacks. After that, Lecce became the undisputed ruler of the field.” “Tuttosport” also didn’t mince words: “Despite Alaba’s effort from the very first minute, Udinese’s defeat is simply embarrassing.”
Now a Clash with a Top Club Awaits
After their fifth consecutive loss, coach Runjaic is under intense pressure. The next challenge is no easy one: On Sunday, Udinese will face Milan at home.
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