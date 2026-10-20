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Another Setback

The diagnosis is in! David Alaba injured again

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20.10.2026 10:58
David Alaba has to swallow yet another setback.
David Alaba has to swallow yet another setback.(Bild: APA/EXPA/ REINHARD EISENBAUER)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Another setback: David Alaba will be unavailable for Udinese for the time being!

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As reported by “Gazzetta dello Sport” on Tuesday, Austria’s team captain will be sidelined for at least ten days due to a muscle injury. The 34-year-old reportedly sustained the calf injury during the 0-3 loss to Lecce. Alaba was substituted at halftime during that match.

David Alaba had a disappointing performance in the 0-3 loss to Lecce.
David Alaba had a disappointing performance in the 0-3 loss to Lecce.(Bild: EPA/ETTORE GRIFFONI)

Udinese coach Kosta Runjaic explained that the substitution was a precautionary measure. Against Lecce, Alaba made his first start for his new club.

Press Criticism
As a result, he drew sharp criticism from the Italian sports media. “Alaba struggled against Lecce’s attackers. It’s obvious that he’s not yet at his best,” wrote the *Gazzetta*.

The “Corriere dello Sport” offered a similar assessment: “Udinese’s defense, with Alaba, was asleep at the wheel and grew increasingly shaky under Lecce’s attacks. After that, Lecce became the undisputed ruler of the field.” “Tuttosport” also didn’t mince words: “Despite Alaba’s effort from the very first minute, Udinese’s defeat is simply embarrassing.”

Now a Clash with a Top Club Awaits
After their fifth consecutive loss, coach Runjaic is under intense pressure. The next challenge is no easy one: On Sunday, Udinese will face Milan at home.

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