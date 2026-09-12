Traiskirchen wird im Oktober zu Schlumpfhausen

Rache an Gargamel, der den blauen Zwergen das Leben schwer macht

Und auch der garstige Hexenmeister Gargamel darf nicht vertreten sein. Warum nicht? „Weil in Asien die Kinder immer gegen seine Knie getreten haben“, lacht Chyba. Deshalb wurde der Bösewicht, der die Schlümpfe immer wieder fangen und für seine Zaubereien verwenden möchte, vom Lizenzgeber gestrichen, auch schon in Shanghai und Dubai. „Nur sein Schloss wird bei uns zu sehen sein“.