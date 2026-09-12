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Jetzt wirds schlumpfig

Traiskirchen wird im Oktober zu Schlumpfhausen

Niederösterreich
12.09.2026 07:00
Ab 23. Oktober bekommen die Schlümpfe eine eigene Erlebniswelt in Traiskirchen. Tickets können ...
Ab 23. Oktober bekommen die Schlümpfe eine eigene Erlebniswelt in Traiskirchen. Tickets können dafür bereits reserviert werden (www.schlumpfwelt.at).(Bild: René Brunhölzl)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Am 23. Oktober eröffnet in einer ehemaligen Semperithalle in Traiskirchen die erste Schlumpferlebniswelt Europas. Papa Schlumpf, Schlumpfinchen samt Schlumpfenschar werden dort einziehen. Leider nicht dabei: der garstige Hexenmeister Gargamel, denn an ihm übten Kinder in Asien bereits Rache. 

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Was vor Jahrzehnten als kindlicher Sammelwahn begann, wird jetzt zum großen Familienabenteuer: Marco Chyba, Geschäftsführer der FTG Family Entertainment GmbH in Wien, sammelt seit seinem neunten Lebensjahr Schlümpfe. Mittlerweile erwachsen geworden ist aus der Sammlung eine ziemlich große Idee geworden: Europas erste Schlumpferlebniswelt, die bereits am 23. Oktober in einer ehemaligen Semperit-Halle in Traiskirchen, Bezirk Baden, eröffnen wird. Nur in Shanghai und Dubai gibt es sie bereits.

Warum gerade in Traiskirchen? 
„Wegen der Hallenhöhe“, erklärt Chyba. Die rund 4000 Quadratmeter bieten genügend Platz für die bis zu vier Meter hohen Schlumpfhäuser.

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Dabei soll es nicht einfach ein Indoor-Spielplatz werden. 15 interaktive Attraktionen warten auf die Besucher. Im sechs Meter hohen „Schlaubaum“ geht es mit der Rutsche hinunter, an der Wasserwerkstatt wird experimentiert, und beim „Goldschlumpfen“ muss die Familie gemeinsam ein Floß über den Teich bugsieren. In der Sandwelt gilt es, die verlorenen Perlen der Schlumpfine aufzuspüren.

Zitat Icon

Wir wollen mit der Schlumpferlebniswelt weg vom Digitalen und wieder zurück zu den haptischen Erlebnissen. 

Marco Chyba, Betreiber der Schlumpfwelt 

Und natürlich schauen die blauen Bewohner auch höchstpersönlich vorbei: Mehrmals täglich gibt es im Schlumpftheater Shows mit Tanzen und Spielen. Nur eines dürfen die Schlümpfe nicht: reden. „Eine Vorgabe des Lizenzgebers“, erklärt Chyba.

Auch Stadtchefin Sabrina Divoky (vorne Mitte) freut sich darauf – hier im Bild mit ...
Auch Stadtchefin Sabrina Divoky (vorne Mitte) freut sich darauf – hier im Bild mit Kreativdirektor Wolfgang DeMarco.(Bild: ZVG Privat)

Rache an Gargamel, der den blauen Zwergen das Leben schwer macht
Und auch der garstige Hexenmeister Gargamel darf nicht vertreten sein. Warum nicht? „Weil in Asien die Kinder immer gegen seine Knie getreten haben“, lacht Chyba. Deshalb wurde der Bösewicht, der die Schlümpfe immer wieder fangen und für seine Zaubereien verwenden möchte, vom Lizenzgeber gestrichen, auch schon in Shanghai und Dubai. „Nur sein Schloss wird bei uns zu sehen sein“. 

https://schlumpfwelt.at/ Ticketreservierung ist bereits möglich.

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