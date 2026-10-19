Steirische Festspiele beim Nestroy Theaterpreis

Sparzwang überall in der steirischen Kulturszene. Doch der Qualität der Arbeit scheint das keinen Abbruch zu tun – noch zumindest. Denn die Liste der Nominierungen für die heurigen Nestroy Theaterpreise zeigt, was man verlieren könnte. Gleich achtmal steht die Steiermark auf der Liste. Damit ist man einmal mehr stärker vertreten als jedes andere Bundesland. Nur an Wien mit seinen Bundestheatern kommt man nicht heran.