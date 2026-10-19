Fahrt zur Tankstelle endet für Mann (86) im Spital

Zu dem Unfall kam es am Sonntag gegen 18.40 Uhr. Die 49-Jährige fuhr mit dem Auto auf der Brennerbundesstraße durch das Ortsgebiet von Steinach in Richtung Norden. „Zeitgleich lenkte der 86-Jährige seinen Pkw in die entgegengesetzte Richtung und wollte nach links zu einer Tankstelle fahren“, heißt es von den Ermittlern der Polizei.