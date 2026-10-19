Fahrt zur Tankstelle endet für Mann (86) im Spital

Heftig gekracht hat es auf der Brennerbundesstraße in Steinach (Tiroler Bezirk Innsbruck-Land) am Wochenende! Ein Pkw-Lenker (86) wollte zu einer Tankstelle abbiegen und kollidierte dabei mit dem Auto einer Frau (49). Der Senior wurde bei dem Crash verletzt.
Zu dem Unfall kam es am Sonntag gegen 18.40 Uhr. Die 49-Jährige fuhr mit dem Auto auf der Brennerbundesstraße durch das Ortsgebiet von Steinach in Richtung Norden. „Zeitgleich lenkte der 86-Jährige seinen Pkw in die entgegengesetzte Richtung und wollte nach links zu einer Tankstelle fahren“, heißt es von den Ermittlern der Polizei.
Fahrzeuge wurden abgeschleppt
Um einen Frontalcrash zu verhindern, versuchte die Frau noch nach rechts auszuweichen. „Trotzdem kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge.“ Der 86-Jährige trug von dem Unfall „Verletzungen unbestimmten Grades“ davon und wurde durch die Rettung in das Krankenhaus Hall eingeliefert.
Unterdessen begab sich die 49-Jährige selbstständig ins Krankenhaus. Beide Unfallfahrzeuge wurden stark demoliert und mussten abgeschleppt werden.
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