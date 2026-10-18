Nach schwerem Unfall: Feuerwehr tobt wegen Gaffern

Zwei Verletzte im Schockraum behandelt

Laut Leitstelle Tirol musste eine verletzte Person mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus nach Kufstein geflogen werden. Eine weitere wurde mit der Rettung ins Spital nach St. Johann gebracht. Beide mussten im Schockraum behandelt werden. Eine dritte Person wurde mit mittelschweren Verletzungen ebenfalls per Heli nach Kufstein transportiert. Der genaue Verletzungsgrad des vierten Unfallopfers war vorerst noch unklar.