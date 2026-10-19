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Hilfe im Winter

Caritas sucht Freiwillige für das Kältetelefon

Steiermark
19.10.2026 08:00
Jedes Jahr helfen Freiwillige obdachlosen Menschen.
Jedes Jahr helfen Freiwillige obdachlosen Menschen.(Bild: Caritas)
Porträt von Michaela Holzinger
Von Michaela Holzinger

Das Kältetelefon der Caritas startet demnächst wieder. Obdachlose Menschen kommen so durch die Hilfe von Freiwilligen leichter durch die kalte Jahreszeit. Um die Aktion in vollem Umfang anbieten zu können, sind Helfer dringend gesucht!

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Schon seit etlichen Jahren gehört das Kältetelefon der Caritas zur kalten Jahreszeit dazu. Wer im Winter in Graz auf einen obdachlosen Menschen aufmerksam wird und helfen möchte, kann sich unter der Nummer 0676/880 15 8111 an die Freiwilligen der Aktion wenden.

Das ehrenamtliche Team geht jeder Meldung nach und versucht, für die Menschen eine rasche Unterbringung in einer Notschlafstelle zu organisieren. Sollten Betroffene das nicht wollen, erhalten sie ein Wärmepaket – bestehend aus einem warmen Schlafsack, einer Decke, einer Jacke und einer Thermoskanne mit warmem Tee. Im vergangenen Jahr klingelte das Kältetelefon 808 Mal, in mehr als 460 Fällen konnte Menschen Hilfe angeboten werden.

Zitat Icon

Wichtig ist die Bereitschaft zur Begegnung mit obdachlosen, wohnungslosen und von Armut betroffenen Menschen. 

Caritas Steiermark

Um das wichtige Angebot auch in diesem Winter stellen zu können, sucht die Caritas aktuell wieder händeringend Freiwillige. Das Kältetelefon ist von 11. 11. bis 31. März täglich von 18 bis 24 Uhr erreichbar. Wer mithelfen möchte, muss volljährig sein und sollte etwa zwei bis drei Dienste pro Monat übernehmen können. Im Vorfeld bietet die Caritas auch einen Informationsabend an, wo Tipps und Tricks zur Wohnungslosenhilfe näher gebracht werden. Alle Infos unter: www.caritas-steiermark.at/kaeltetelefon.

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