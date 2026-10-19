Caritas sucht Freiwillige für das Kältetelefon

Um das wichtige Angebot auch in diesem Winter stellen zu können, sucht die Caritas aktuell wieder händeringend Freiwillige. Das Kältetelefon ist von 11. 11. bis 31. März täglich von 18 bis 24 Uhr erreichbar. Wer mithelfen möchte, muss volljährig sein und sollte etwa zwei bis drei Dienste pro Monat übernehmen können. Im Vorfeld bietet die Caritas auch einen Informationsabend an, wo Tipps und Tricks zur Wohnungslosenhilfe näher gebracht werden. Alle Infos unter: www.caritas-steiermark.at/kaeltetelefon.