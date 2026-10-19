Seit 17 Jahren rund um die Uhr für Alexander da

Seit 17 Jahren betreuen Alexanders Eltern ihren Sohn rund um die Uhr. Seine Mutter kann deshalb nicht arbeiten, Medikamente belasten das Familienbudget. Der Verein „HandinHand“ sammelt für den St. Pöltner und seine Familie. Ein Wunsch des Jugendlichen: ein Fahrrad.
Wenn Alexander „Nu“ sagt, weiß seine Mama, was er meint: Nudeln. Die liebt der 17-Jährige und sortiert sie gerne nach Größe. Auch Musik, Badeenten und Ausflüge in die Natur machen ihm Freude. Seine Eltern kennen seine Vorlieben und verstehen die wenigen Silben, mit denen er sich ausdrückt. Seit seiner Geburt sind sie rund um die Uhr für ihn da.
Die Familie lebt in St. Pölten. Alexander hat Autismus, Epilepsie und weitere Erkrankungen. Bei alltäglichen Aufgaben wie Essen, Anziehen oder bei der Körperpflege braucht er Unterstützung. Seine Mutter Anita kann wegen der Betreuung nicht arbeiten. Der Vater ist im Schichtdienst tätig und Alleinverdiener.
Auch mit 18 bleibt Alexander auf Hilfe angewiesen
Im November wird Alexander volljährig. Unterstützung braucht er auch danach. Arztbesuche, Therapien und die Betreuung bestimmen den Alltag der Familie.
Zuletzt wuchs die Sorge um seine Gesundheit: Nach Angaben der Familie verlor Alexander innerhalb weniger Wochen rund 13 Kilogramm. Krankenhausaufenthalte und Untersuchungen waren notwendig. Sein Zustand sei weiterhin instabil.
Die Familie spart auf ein Fahrrad
Auch finanziell sind die Eltern belastet. „Ein großer Teil des Pflegegeldes fließt in Medikamente“, erzählt seine Mutter. Zugleich möchten sie Alexander jene Dinge ermöglichen, die ihm Freude bereiten. Er ist gerne draußen, liebt die Natur und geht gerne reiten.
Ein Wunsch ist ein Fahrrad. Weil Alexander nicht alleine damit fahren könnte, braucht es eine passende Lösung. Die sei allerdings teurer, erklärt seine Mutter. Die Eltern sparen darauf, ihm diesen Wunsch zu erfüllen.
Perchtengruppen laufen für Alexander
Unterstützung kommt vom Verein „HandinHand – Wir helfen in Not“. Obfrau Stefanie Naderi kennt die Familie seit rund sechs Jahren. Der Verein half bereits mit einem Klimagerät und sammelt nun Spenden für Therapien, Medikamente und den täglichen Bedarf. Laut Naderi wird das Geld vollständig an die Familie weitergegeben.
Auch der Benefiz-Perchtenlauf am 28. November in St. Georgen ist Alexander gewidmet. Knapp 30 Gruppen sollen teilnehmen. Ob der Jugendliche selbst dabei sein kann, ist wegen seines Gesundheitszustands allerdings noch offen.
Spenden: Kontoinhaber: HandinHand – Wir helfen in Not
IBAN: AT05 3258 5000 0894 0371
Verwendungszweck: Alexander
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