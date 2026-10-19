Seit 17 Jahren rund um die Uhr für Alexander da

Wenn Alexander „Nu“ sagt, weiß seine Mama, was er meint: Nudeln. Die liebt der 17-Jährige und sortiert sie gerne nach Größe. Auch Musik, Badeenten und Ausflüge in die Natur machen ihm Freude. Seine Eltern kennen seine Vorlieben und verstehen die wenigen Silben, mit denen er sich ausdrückt. Seit seiner Geburt sind sie rund um die Uhr für ihn da.