Wutrede! Arnautovic-Trainer wittert Verschwörung

Riesengroßer Frust bei Albert Riera: Der Trainer von Roter Stern Belgrad, der Klub von Marko Arnautovic und Muhammed Cham, wittert nach der 2:3-Niederlage gegen den FC Lugano in der Conference League eine Verschwörung.
„Ich möchte Lugano nicht gratulieren“, schimpft der Spanier nach der Partie. „Ich werde versuchen, ruhig zu bleiben, denn meine Mannschaft braucht mich. Sonst wird mich die UEFA sperren. Ich werde darauf bestehen, dass mein Verein dies untersucht.“
Der Grund für seinen Ärger: Luganos Beckham Castro kam in der 88. Minute im Strafraum zu Fall. Der deutsche Schiedsrichter Florian Badstübner entschied auf Elfmeter. Eine klare Fehlentscheidung – zumindest, wenn es nach Riera geht. Letztendlich versenkte Anto Grgic den Strafstoß und ließ den Schweizer Klub über einen 3:2-Sieg jubeln.
„Die UEFA muss das untersuchen“
„Wir sind aus der Europa League wegen Elfmetern ausgeschieden, wie jeder gesehen hat. Auch diesmal gab es in der letzten Minute wieder einen lächerlichen Elfmeter. Die UEFA muss das untersuchen. Vielleicht wollen sie uns nicht in Europa haben“, wütet Riera.
Riere legt via Instagram nach
Am Freitag legt er dann noch einmal in den sozialen Medien nach. In seiner Instagram-Story postet er zwei Videos von der Aufreger-Szene. „Wie ist der Name dieses Comedy-Films? Fall down Baby 2“, schreibt er hinzu.
Zum Sportlichen: Muhammed Cham bereitete bei der 2:3-Niederlage der Belgrader den zwischenzeitlichen 2:1-Führungstreffer der Serben vor. Marko Arnautovic wurde aufseiten der Gäste in Minute 81 eingewechselt. Den Fehlstart in die Conference League konnte er jedoch nicht verhindern.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.