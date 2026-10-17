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Szene erhitzt Gemüter

Wutrede! Arnautovic-Trainer wittert Verschwörung

Conference League
17.10.2026 17:40
Albert Riera platzt der Kragen.
Albert Riera platzt der Kragen.(Bild: EPA/SAMUEL GOLAY)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Riesengroßer Frust bei Albert Riera: Der Trainer von Roter Stern Belgrad, der Klub von Marko Arnautovic und Muhammed Cham, wittert nach der 2:3-Niederlage gegen den FC Lugano in der Conference League eine Verschwörung.

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„Ich möchte Lugano nicht gratulieren“, schimpft der Spanier nach der Partie. „Ich werde versuchen, ruhig zu bleiben, denn meine Mannschaft braucht mich. Sonst wird mich die UEFA sperren. Ich werde darauf bestehen, dass mein Verein dies untersucht.“

Lugano besiegte Roter Stern Belgrad mit 3:2.
Lugano besiegte Roter Stern Belgrad mit 3:2.(Bild: EPA/SAMUEL GOLAY)

Der Grund für seinen Ärger: Luganos Beckham Castro kam in der 88. Minute im Strafraum zu Fall. Der deutsche Schiedsrichter Florian Badstübner entschied auf Elfmeter. Eine klare Fehlentscheidung – zumindest, wenn es nach Riera geht. Letztendlich versenkte Anto Grgic den Strafstoß und ließ den Schweizer Klub über einen 3:2-Sieg jubeln.

„Die UEFA muss das untersuchen“
„Wir sind aus der Europa League wegen Elfmetern ausgeschieden, wie jeder gesehen hat. Auch diesmal gab es in der letzten Minute wieder einen lächerlichen Elfmeter. Die UEFA muss das untersuchen. Vielleicht wollen sie uns nicht in Europa haben“, wütet Riera.

Riere legt via Instagram nach
Am Freitag legt er dann noch einmal in den sozialen Medien nach. In seiner Instagram-Story postet er zwei Videos von der Aufreger-Szene. „Wie ist der Name dieses Comedy-Films? Fall down Baby 2“, schreibt er hinzu.

Zum Sportlichen: Muhammed Cham bereitete bei der 2:3-Niederlage der Belgrader den zwischenzeitlichen 2:1-Führungstreffer der Serben vor. Marko Arnautovic wurde aufseiten der Gäste in Minute 81 eingewechselt. Den Fehlstart in die Conference League konnte er jedoch nicht verhindern.

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