„Fühlt sich zurückversetzt in alte Tivoli-Zeiten“

Premiere bei Fußballspiel im Stadion

Aus dem Staunen fast nicht mehr heraus kam auch Irene Girkinger, Intendantin des Tiroler Landestheaters. „Das ist heute meine Premiere, ich war noch nie live bei einem Fußballspiel in einem Stadion mit dabei. Es ist wirklich großartig“, strahlte sie. Vor allem von den Choreos der Fans zeigte sie sich begeistert: „Beeindruckend, was sie auf die Beine stellen.“ Alexander Kratzer, künstlerischer Leiter des Schauspielhauses Salzburg, pflichtete ihr bei. „Musikalisch waren aber die Salzburger Fans ein wenig besser“, zwinkerte er. Und auch die beiden Tiroler Künstler Susanne und Georg Loewit verfolgten das Fußballmatch mit großer Spannung und purer Euphorie.