„Fühlt sich zurückversetzt in alte Tivoli-Zeiten“

Exakt 16.125 Fußballfans strömten am Freitag zum Westderby in das Tivoli Stadion Tirol in Innsbruck. Heiß begehrt war einmal mehr auch das „Krone“-Platzl samt Loge im VIP-Bereich – ein bunter Mix aus vielen Branchen!
FC Wacker Innsbruck gegen SV Austria Salzburg – hitzige Szenen auf und abseits des Rasens waren vorprogrammiert. Die Salzburger setzten sich schließlich mit einem 0:1 durch – siehe dazu auch die Berichte im Sport.
Kein Platz mehr war im Tivoli Stadion Tirol frei, das weckte Erinnerungen. „Die Stimmung ist wirklich einmalig, das muss man erlebt haben. Man fühlt sich zurückversetzt in die alten Tivoli-Zeiten“, sagte MPreis-Geschäftsführer Mathias Mölk. Er nahm die „Tiroler Krone“-Einladung an und kam in Begleitung seiner Kinder Helena und Liam: „Was sich heute hier abspielt, ist echt unglaublich!“
Premiere bei Fußballspiel im Stadion
Aus dem Staunen fast nicht mehr heraus kam auch Irene Girkinger, Intendantin des Tiroler Landestheaters. „Das ist heute meine Premiere, ich war noch nie live bei einem Fußballspiel in einem Stadion mit dabei. Es ist wirklich großartig“, strahlte sie. Vor allem von den Choreos der Fans zeigte sie sich begeistert: „Beeindruckend, was sie auf die Beine stellen.“ Alexander Kratzer, künstlerischer Leiter des Schauspielhauses Salzburg, pflichtete ihr bei. „Musikalisch waren aber die Salzburger Fans ein wenig besser“, zwinkerte er. Und auch die beiden Tiroler Künstler Susanne und Georg Loewit verfolgten das Fußballmatch mit großer Spannung und purer Euphorie.
Stadionsprecher mit Alleinstellungsmerkmal
Gerne an seine ehemalige Wirkungsstätte zurückgekehrt ist Ralph „The Voice“ Schader. „Ich war der einzige Stadionsprecher in ganz Österreich, der gleichzeitig bei fünf Vereinen im Einsatz war: FC Wacker Innsbruck, Casino Austria Salzburg, ÖFB-Nationalteam, Gösser EV (Eishockey) und ÖEHV-Eishockey-Nationalteam.“ Vor allem das urige „Krone“-Platzl im VIP Club Süd hatte es ihm angetan: „Es ist sehr sympathisch und erwärmend. Zugleich beeindruckt es mich, auf wen man hier aller trifft – ein kunterbunter Mix aus sämtlichen Branchen.“
Voller Spannung die Partie verfolgt haben auch die Fußball-Legenden Manfred Gombasch, Roland Eschelmüller, Charly Lercher, Kurt Welzl, Werner Kriess und Werner Schwarz mit Andreas Perger (Leipziger Hof).
Viele weitere Gäste mittendrin statt nur dabei
Ebenfalls beim „Krone“-Platzl bzw. in der gemeinsamen Loge von der „Tiroler Krone“ und des Tiroler Fußballverbandes schauten – zur Freude von Chefredakteur Claus Meinert und Präsident Sepp Geisler – vorbei: die Ex-Kicker Otto Konrad, Andreas Schiener, Michael Streiter und Marcel Schreter, Fußballtrainer Ralph Hasenhüttl, LR Mario Gerber, Progress Tirol-Chef Peter Buglas, Christoph Stühlinger (Medicent Innsbruck), Hannes Kerschdorfer (Gartenbau Kerschdorfer), Ady Stastny, Vizepräsident des Tiroler Fußballverbandes, Ulrike Swoboda (Hylo), Hannes Rauch, Präsident des FC Wacker Innsbruck sowie Wolfgang Leitner, der Pressechef der Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel.
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