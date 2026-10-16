Tausende bei Fan-Marsch: Innsbruck in Wacker-Hand

Stunden vor dem ausverkauften Westderby übernahmen die Fans das Kommando in der Innsbrucker Innenstadt. Einige tausend Wacker-Anhänger versammelten sich in der Altstadt, marschierten anschließend lautstark Richtung Stadion. Mit Verspätung kamen auch die Busse von Austria Salzburg im Fennerareal an.