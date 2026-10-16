Tausende bei Fan-Marsch: Innsbruck in Wacker-Hand

Stunden vor dem ausverkauften Westderby übernahmen die Fans das Kommando in der Innsbrucker Innenstadt. Einige tausend Wacker-Anhänger versammelten sich in der Altstadt, marschierten anschließend lautstark Richtung Stadion. Mit Verspätung kamen auch die Busse von Austria Salzburg im Fennerareal an.
„Hurra, hurra – die Innsbrucker sind da!“ Mit Schlachtgesängen stimmten sich die schwarz-grünen Fans auf den Schlager gegen Austria Salzburg ein. Das West-Derby am Abend war mit 16.200 Zuschauern schon seit Wochen ausverkauft.
Tausende Innsbruck-Anhänger versammelten sich bereits am Nachmittag und zogen dann Richtung Amras. Bei der Rhomberg-Passage wurden die ersten Benglischen Feuer gezündet und die Stimmung angefacht.
Gegen 18.30 Uhr, mit einiger Verspätung, kamen die Gäste-Fans im Fennerareal neben der Hauptpolizei an. Mit Bengalen und Chören (logischerweise: „Innschbrucka Or....), mit polizeilichem „Begleitschutz“, marschierten auch die gut 800 zum Tivoli.
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