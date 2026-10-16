Without Kriechmayr
ÖSV Squad for Sölden: Debut, Injury, Comeback
On Friday, following internal time trials, the ÖSV named a 17-member squad for the World Cup season-opening giant slaloms on October 24 and 25 in Sölden.
Nina Astner will not be competing after a fall during training. The Tyrolean sustained an injury to her right lower leg, which, according to the ski association, is not serious.
Leonie Raich will take her place. Natalie Falch, Elena Riederer, and Valentina Rings-Wanner secured the remaining spots.
Eisner Makes World Cup Debut; Kriechmayr Sits Out
Last year’s winner Julia Scheib, Stephanie Brunner, Franziska Gritsch, Victoria Olivier, and Ricarda Haaser—who is making her comeback after a tibial plateau fracture—had automatic spots.
The men’s octet consists of Stefan Brennsteiner, Marco Schwarz, Lukas and Patrick Feurstein, Raphael Haaser, Joshua Sturm, Noel Zwischenbrugger, and Jakob Eisner. The latter will make his World Cup debut on the Rettenbach Glacier.
Speed specialist Vincent Kriechmayr decided not to compete.
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