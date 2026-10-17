Heer und Feuerwehr vernetzen sich für Ernstfall

Die in Niederösterreich eingesetzten Offiziere machten sich mit den örtlichen Gegebenheiten, Abläufen und Einsatzmöglichkeiten vertraut. Sie sollen wissen, wo sie gebraucht werden und welche Strukturen zur Verfügung stehen. Auch ein persönlicher Austausch mit Landesvize Stephan Pernkopf stand auf dem Programm.