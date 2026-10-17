Heer und Feuerwehr vernetzen sich für Ernstfall

Bei Katastrophen zählt jede Minute – und das Zusammenspiel der Helfer. 21 frisch ausgemusterte Offiziere lernten deshalb das Feuerwehr- und Sicherheitszentrum in Tulln kennen. Dort laufen im Landesführungsstab die Fäden zusammen, wie zuletzt beim Hochwasser 2024.
Wenn das Wasser steigt, bleibt wenig Zeit zum Kennenlernen. Wer ist zuständig, wo laufen Informationen zusammen? Um sich auf den Ernstfall vorzubereiten, besuchten 21 frisch ausgemusterte Bundesheer-Offiziere das Feuerwehr- und Sicherheitszentrum in Tulln.
Die in Niederösterreich eingesetzten Offiziere machten sich mit den örtlichen Gegebenheiten, Abläufen und Einsatzmöglichkeiten vertraut. Sie sollen wissen, wo sie gebraucht werden und welche Strukturen zur Verfügung stehen. Auch ein persönlicher Austausch mit Landesvize Stephan Pernkopf stand auf dem Programm.
Hier wird die Katastrophenhilfe koordiniert
Unter Pernkopfs Leitung tritt in Tulln im Katastrophenfall der Landesführungsstab zusammen. Dort sind Kommandanten und Verbindungsoffiziere der Einsatzeinheiten versammelt. Beim Hochwasser im September 2024 wurde von hier aus die Bewältigung der Katastrophe koordiniert.
„Man muss sich in ruhigen Zeiten auf turbulente Einsätze vorbereiten, damit man dann schnell und effizient helfen kann und jeder Handgriff und jedes Kommando sitzt“, betont Pernkopf. Dazu gehöre auch, die Ansprechpartner der anderen Einsatzorganisationen zu kennen.
Vertrauen zwischen Heer und Feuerwehren
Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner verweist auf die langjährige Zusammenarbeit zwischen Bundesheer und niederösterreichischen Feuerwehren. Gerade bei Naturkatastrophen und größeren Schadensereignissen sei eine enge Abstimmung wichtig.
„Denn im Ernstfall ist es entscheidend, dass man einander kennt, die jeweiligen Fähigkeiten versteht und sich aufeinander verlassen kann“, erklärt Fahrafellner.
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