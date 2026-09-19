Gerüstet für ein 100-jähriges Hochwasser

Vor allem bei Starkregenergeinissen oder bei übermässiger Schneeschmelze konnte es in Weikersdorf am Steinfelde, Bezirk Wiener Neustadt passieren, dass der Frauenbach über die Ufer trat. Überschwemmungen waren die Folge. Damit soll nun bald Schluss sein. Denn nun war Baustart für ein Hochwasserschutz-Projekt.
Überflutungen vor allem beim Gewerbepark, beim Skater-, Tennis- und Fußballplatz und landwirtschaftliche Flächen wird ein Riegel vorgeschoben. „Die dort angesiedelten Betriebe sind auch eine Lebensader für unsere Gemeinde“, sagt ÖVP-Bürgermeister Manfred Rottensteiner. Mit der nun geplanten Hochwasserschutzanlage soll dieses Risiko deutlich reduziert werden. Nun erfolgte der Baustart, fertig soll alles Ende 2027 sein. Ausgeführt werden die Arbeiten vom Land NÖ.
Bund, Land NÖ und Gemeinde kommen für Kosten auf
Für das Projekt Hochwasserschutz Frauenbach werden 1,8 Millionen Euro in die Hand, rund 1,4 Millionen kommen von Bund und Land NÖ, den Rest zahlt die Gemeinde. Die fachliche Planung erfolgte durch die Abteilung Wasserbau (WA3) des Landes Niederösterreich gemeinsam mit der IBL Ziviltechniker GmbH unter der Projektleitung von Markus Helperstorfer. „Mit diesem Projekt investieren wir gezielt in die Sicherheit unserer Gemeinde. Der Schutz unserer Wirtschaftsbetriebe, Sportanlagen, den landwirtschaftlichen Flächen und der dahinterliegenden Infrastruktur ist eine wichtige Investition in die Zukunft Weikersdorfs“, verspricht ÖVP-Bürgermeister Manfred Rottensteiner.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.