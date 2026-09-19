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Risiko reduzieren

Gerüstet für ein 100-jähriges Hochwasser

Niederösterreich
19.09.2026 17:30
ÖVP-Landtagsabgeordneter Franz Dinhobel, ÖVP-Bürgermeister Manfred Rottensteiner, ÖVP-Vize Peter ...
ÖVP-Landtagsabgeordneter Franz Dinhobel, ÖVP-Bürgermeister Manfred Rottensteiner, ÖVP-Vize Peter Senftl, Projektleiter Markus Helperstorfer (IBL Ziviltechniker GmbH) und Franz Beraus (Abt. Wasserbau, Land NÖ) beim Bach-Lokalaugenschein.(Bild: Wolfgang Kühteubl-Fichtl | Gemeinde Weikersdorf am Steinfelde)
Porträt von Bettina Kreuter
Von Bettina Kreuter

Vor allem bei Starkregenergeinissen oder bei übermässiger Schneeschmelze konnte es in Weikersdorf am Steinfelde, Bezirk Wiener Neustadt passieren, dass der Frauenbach über die Ufer trat. Überschwemmungen waren die Folge. Damit soll nun bald Schluss sein. Denn nun war Baustart für ein Hochwasserschutz-Projekt.

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Überflutungen vor allem beim Gewerbepark, beim Skater-, Tennis- und Fußballplatz und landwirtschaftliche Flächen wird ein Riegel vorgeschoben. „Die dort angesiedelten Betriebe sind auch eine Lebensader für unsere Gemeinde“, sagt ÖVP-Bürgermeister Manfred Rottensteiner. Mit der nun geplanten Hochwasserschutzanlage soll dieses Risiko deutlich reduziert werden. Nun erfolgte der Baustart, fertig soll alles Ende 2027 sein. Ausgeführt werden die Arbeiten vom Land NÖ.

Bund, Land NÖ und Gemeinde kommen für Kosten auf
Für das Projekt Hochwasserschutz Frauenbach werden 1,8 Millionen Euro in die Hand, rund 1,4 Millionen kommen von Bund und Land NÖ, den Rest zahlt die Gemeinde. Die fachliche Planung erfolgte durch die Abteilung Wasserbau (WA3) des Landes Niederösterreich gemeinsam mit der IBL Ziviltechniker GmbH unter der Projektleitung von Markus Helperstorfer. „Mit diesem Projekt investieren wir gezielt in die Sicherheit unserer Gemeinde. Der Schutz unserer Wirtschaftsbetriebe, Sportanlagen, den landwirtschaftlichen Flächen und der dahinterliegenden Infrastruktur ist eine wichtige Investition in die Zukunft Weikersdorfs“, verspricht ÖVP-Bürgermeister Manfred Rottensteiner.

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