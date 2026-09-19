Gerüstet für ein 100-jähriges Hochwasser

Bund, Land NÖ und Gemeinde kommen für Kosten auf

Für das Projekt Hochwasserschutz Frauenbach werden 1,8 Millionen Euro in die Hand, rund 1,4 Millionen kommen von Bund und Land NÖ, den Rest zahlt die Gemeinde. Die fachliche Planung erfolgte durch die Abteilung Wasserbau (WA3) des Landes Niederösterreich gemeinsam mit der IBL Ziviltechniker GmbH unter der Projektleitung von Markus Helperstorfer. „Mit diesem Projekt investieren wir gezielt in die Sicherheit unserer Gemeinde. Der Schutz unserer Wirtschaftsbetriebe, Sportanlagen, den landwirtschaftlichen Flächen und der dahinterliegenden Infrastruktur ist eine wichtige Investition in die Zukunft Weikersdorfs“, verspricht ÖVP-Bürgermeister Manfred Rottensteiner.