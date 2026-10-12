Rapids Big Points, Freiburgs Märchen & „Spygate“

In „Sportkrone Inside“ thematisieren wir natürlich vorwiegend den Re-Start in der heimischen Fußball Bundesliga. Rapid gewinnt das Top-Spiel beim LASK, Salzburg strauchelt beim GAK und der WAC übernimmt von Altach die Laterne. In Deutschland ist Freiburg Nutznießer der Remis von Dortmund sowie Bayern und erklimmt die Tabellenspitze. Und auf der Insel holt Man City nach Bekanntwerden des Finanzskandals einen klaren Erfolg in Anfield, in der zweiten Liga beschäftigt uns der „Spygate“-Fall rund um den FC Southampton.