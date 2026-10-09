Buli-Restart, Messis goodbye & Ceferins Fahrplan

Nach erfolgreichen Spielen des österreichischen Fußball-Nationalteams geht es wieder zurück in den Bundesliga-Alltag. Im Podcast „Sportkrone Inside“ bereiten wir euch auf die achte Runde im Oberhaus vor und wir werfen auch einen Blick in die europäischen Top-Ligen. Bayern muss zum schwierigen Auswärtsspiel nach Augsburg, Man City tritt nach Bekanntwerden des Finanzskandals an der Anfield Road auf Liverpool und wir huldigen noch einmal die Leistungen von Lionel Messi im argentinischen Nationalteam.