Etliche Hürden auf dem Weg zum Behindertenpass

Verzweiflung, Scham und Stigmatisierung

Dabei gebe es genügend andere Unterstützungsangebote für ihn, sagt sein Sozialarbeiter. Regelmäßig hilft er ihm bei Behördengängen und anderen bürokratischen Angelegenheiten. „Nicht jede Hilfe setzt einen Behindertenpass voraus“, sagt er. Dazu zählen unter anderem die ISD, die Volkshilfe oder die Johanniter. Diese bieten unter anderem Hilfe im Haushalt und beim Abholen von Medikamenten sowie psychosoziale Begleitung an.