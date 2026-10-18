Bei Spritztour gegen Baum gekracht: Pkw in Flammen

Eine nächtliche Schnapsidee zweier Jugendlicher in der Oststeiermark hat in der Nacht auf Sonntag ein brandgefährliches Ende genommen: Ein schwer betrunkener 16-Jähriger verlor in einem Wald die Kontrolle über einen zuvor entwendeten Pkw, beim Aufprall gegen einen Baum fing das Fahrzeug Feuer.
Die haarsträubenden Szenen spielten sich gegen 4.30 Uhr in einem Waldstück in St. Kathrein am Hauenstein (Bezirk Weiz) ab. Zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren hatten zuvor einen Pkw ohne Wissen des Besitzers gestartet und begaben sich auf eine nächtliche Spritztour.
Duo flüchtete, Beifahrer rief Feuerwehr
Im Wald kam der 16-Jährige, der am Steuer saß, von der Straße ab, fuhr in einen Kanalgraben und prallte gegen einen Baum. Das Fahrzeug geriet in Brand, die Insassen konnten sich rechtzeitig ins Freie retten. Zunächst flüchteten sie von der Unfallstelle, schließlich verständigte der 15-jährige Beifahrer die Feuerwehr.
15 Einsatzkräfte löschten brennendes Wrack
Die Kameraden aus Ratten standen mit zwei Fahrzeugen und 15 Kräften im Einsatz, löschten den brennenden Wagen und verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf den Wald. Ein Alkotest beim 16-Jährigen ergab laut Polizei eine starke Alkoholisierung.
Der ausgebrannte Pkw gehört laut ersten Ermittlungen dem Vater eines 18-Jährigen. Dieser soll zuerst damit unterwegs gewesen sein, ehe sich die beiden Burschen das Fahrzeug schnappten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.