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Bursch stark betrunken

Bei Spritztour gegen Baum gekracht: Pkw in Flammen

Steiermark
18.10.2026 12:02
Der Pkw, mit dem das Duo (15 und 16 Jahre) eine unerlaubte nächtliche Spritztour unternahm, ...
Der Pkw, mit dem das Duo (15 und 16 Jahre) eine unerlaubte nächtliche Spritztour unternahm, brannte nach dem Unfall lichterloh.(Bild: Feuerwehr Ratten)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Eine nächtliche Schnapsidee zweier Jugendlicher in der Oststeiermark hat in der Nacht auf Sonntag ein brandgefährliches Ende genommen: Ein schwer betrunkener 16-Jähriger verlor in einem Wald die Kontrolle über einen zuvor entwendeten Pkw, beim Aufprall gegen einen Baum fing das Fahrzeug Feuer.

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Die haarsträubenden Szenen spielten sich gegen 4.30 Uhr in einem Waldstück in St. Kathrein am Hauenstein (Bezirk Weiz) ab. Zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren hatten zuvor einen Pkw ohne Wissen des Besitzers gestartet und begaben sich auf eine nächtliche Spritztour.

Duo flüchtete, Beifahrer rief Feuerwehr
Im Wald kam der 16-Jährige, der am Steuer saß, von der Straße ab, fuhr in einen Kanalgraben und prallte gegen einen Baum. Das Fahrzeug geriet in Brand, die Insassen konnten sich rechtzeitig ins Freie retten. Zunächst flüchteten sie von der Unfallstelle, schließlich verständigte der 15-jährige Beifahrer die Feuerwehr.

Das ausgebrannte Wrack im Wald
Das ausgebrannte Wrack im Wald(Bild: Feuerwehr Ratten)

15 Einsatzkräfte löschten brennendes Wrack
Die Kameraden aus Ratten standen mit zwei Fahrzeugen und 15 Kräften im Einsatz, löschten den brennenden Wagen und verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf den Wald. Ein Alkotest beim 16-Jährigen ergab laut Polizei eine starke Alkoholisierung.

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Der ausgebrannte Pkw gehört laut ersten Ermittlungen dem Vater eines 18-Jährigen. Dieser soll zuerst damit unterwegs gewesen sein, ehe sich die beiden Burschen das Fahrzeug schnappten.

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