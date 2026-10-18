Bei Spritztour gegen Baum gekracht: Pkw in Flammen

Duo flüchtete, Beifahrer rief Feuerwehr

Im Wald kam der 16-Jährige, der am Steuer saß, von der Straße ab, fuhr in einen Kanalgraben und prallte gegen einen Baum. Das Fahrzeug geriet in Brand, die Insassen konnten sich rechtzeitig ins Freie retten. Zunächst flüchteten sie von der Unfallstelle, schließlich verständigte der 15-jährige Beifahrer die Feuerwehr.