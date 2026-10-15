Biker (84) bezahlte riskantes Manöver mit Leben

Zwei Autos gleichzeitig überholte ein 84-jähriger deutscher Motorradfahrer vor rund einem Monat in Seefeld. Dabei hatte er auch eine Sperrlinie überfahren. Als Gegenverkehr kam, touchierte er eines der Autos und kam schwer zu Sturz. Nun ist der Mann seinen damals erlittenen Verletzungen erlegen.
Die Seefelder Bundesstraße ist im Bereich der Unfallstelle mehrspurig. Auf der rechten Richtungsfahrbahn war am 19. September ein 34-jähriger Deutscher unterwegs. Er wurde gegen 9.55 Uhr von einem Deutschen (62) überholt. Das ging dem Motorradfahrer offenbar nicht schnell genug. Er überholte kurzerhand beide Autos, dabei überfuhr er auch die dort befindliche Sperrlinie.
Gegenverkehr zwang Biker sich einzuordnen
Aufgrund des entgegenkommenden Verkehrs versuchte der Motorradfahrer, sich zu früh wieder auf seiner Fahrspur einzuordnen. Dabei touchierte er den Pkw des 34-Jährigen, wodurch er die Kontrolle über sein Motorrad verlor und zu Sturz kam. Das Motorrad schlitterte in weiterer Folge mehrere Meter entlang der Bundesstraße.
Der Notarzthubschrauber flog den Mann erheblich verletzt in das Landeskrankenhaus Innsbruck. Dort ist der 84-Jährige am Donnerstag an den durch den Unfall erlittenen Verletzungen gestorben.
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