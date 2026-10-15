Biker (84) bezahlte riskantes Manöver mit Leben

Die Seefelder Bundesstraße ist im Bereich der Unfallstelle mehrspurig. Auf der rechten Richtungsfahrbahn war am 19. September ein 34-jähriger Deutscher unterwegs. Er wurde gegen 9.55 Uhr von einem Deutschen (62) überholt. Das ging dem Motorradfahrer offenbar nicht schnell genug. Er überholte kurzerhand beide Autos, dabei überfuhr er auch die dort befindliche Sperrlinie.