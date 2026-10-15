Achtjähriger Bub von Polizeiauto angefahren

Zwei Schüler wurden Donnerstagnachmittag bei Verkehrsunfällen in Graz verletzt. Zunächst wurde ein 14-Jähriger von einer Straßenbahn erfasst. Am Weg zu diesem Unfall war dann ein Polizeiauto in einen Unfall verwickelt: Ein achtjähriger Bub lief plötzlich auf die Straße und kollidierte mit dem Streifenwagen.