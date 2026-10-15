Mit ergaunerten Handys Spielsucht finanziert

Teure Handys weiterverkauft

Zudem richtete er eine eigene Bestellliste bei einem Onlineversandhändler ein, auf welcher die Kreditkartendaten des Hotels hinterlegt waren. Der Mann, dessen Dienstverhältnis mittlerweile gekündigt wurde, zeigte sich bei der polizeilichen Einvernahme umfassend geständig. Er gab an, die Mobiltelefone anschließend um einen hohen vierstelligen Eurobetrag weiterverkauft zu haben, um seine Spielsucht zu finanzieren.