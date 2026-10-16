Straßendienst „braucht verlässliche Fahrzeuge“

27 neue Lkws für den Winter

34,6 Millionen Euro investiert das Land in den kommenden zwei Jahren in den Fuhrpark des Straßendienstes. Angekauft werden unter anderem 27 neue Lkw für den Winterdienst – allesamt Verbrenner. Landbauer: „Damit erteilen wir der Übererfüllung von absurden, nicht nachvollziehbaren Klima-Vorgaben eine klare Abfuhr.“ Scharfe Kritik an dieser „ideologischen Geisterfahrt“ übt Christoph Müller: „Mit dieser Entscheidung ignoriert der Landesrat technologischen Fortschritt und wirtschaftliche Vernunft“, wettert der Verkehrssprecher der NEOS: „Keiner verlangt, dass morgen jeder Schneepflug elektrisch fährt. Aber die Prüfung neuer Technologien sollte eine Mindestanforderung an einen Landesrat sein.“