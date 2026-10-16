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Noch heute sind Ungarn der Steiermark dankbar

Steiermark
16.10.2026 07:00
Ottó Molnár (li.) und Rudi Roth vor der Gedenktafel.
Ottó Molnár (li.) und Rudi Roth vor der Gedenktafel.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Gerald Schwaiger
Von Gerald Schwaiger

50.000 Menschen flüchteten vor 70 Jahren vor dem KP-Regime in Ungarn und fanden bei uns ein neues Zuhause. Ein Zeitzeuge erinnert sich.

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„Die Steiermark hat mir das gegeben, was mir Ungarn nicht geben konnte – oder geben wollte.“ Gemeinsam mit Rudi Roth, seit 33 Jahren Honorarkonsul von Ungarn, steht Ottó Molnár vor einer Gedenktafel in der Grazer Schmiedgasse, gestiftet von Grazer ungarischen Studenten aus Dankbarkeit für die Hilfsbereitschaft unseres Bundeslandes.

Die beiden tauschen Erzählungen und Erinnerungen an den Budapester Volksaufstand vor 70 Jahren aus, als 200.000 Menschen vor dem kommunistischen Regime nach Österreich geflohen waren. Ausgehend von Studentenprotesten hatten sich letztlich weite Teile der Bevölkerung gegen die stalinistische Diktatur erhoben. Diese schlug die landesweiten Demonstrationen brutal nieder, Tausende starben.

„Wir konnten nichts mitnehmen“
Ottó Molnár, später Pfarrer von Graz-Kalvarienberg und heute noch Aushilfs-Seelsorger, kam als knapp sechsjähriger Bub mit seinen Eltern über Güssing in die Grüne Mark: „Ich lebte damals bei meiner Großmutter in Ungarn. Ich erinnere mich noch gut, als mich mein Vater abholte, auf ein Fahrrad setzte und außer Landes bringen musste. Wir konnten nichts mitnehmen, hatten nichts.“

50.000 Flüchtlinge fanden in der Steiermark Zuflucht, die Bevölkerung – obwohl selbst arm – nahm sie wie selbstverständlich auf: „Die Leute haben die Ungarn begeistert empfangen, sie mit Essen und Kleidung versorgt, den Kindern Spielzeug geschenkt. Bis heute ist das eine moralische Visitenkarte der Steiermark“, betont Rudi Roth.

Der Honorarkonsul hat in Erinnerung an die grenzüberschreitende Hilfsbereitschaft einen Festakt organisiert: Am 22. Oktober wird um 18.30 Uhr vor dem Grazer Dom ein Kranz niedergelegt.

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