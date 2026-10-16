Noch heute sind Ungarn der Steiermark dankbar

„Wir konnten nichts mitnehmen“

Ottó Molnár, später Pfarrer von Graz-Kalvarienberg und heute noch Aushilfs-Seelsorger, kam als knapp sechsjähriger Bub mit seinen Eltern über Güssing in die Grüne Mark: „Ich lebte damals bei meiner Großmutter in Ungarn. Ich erinnere mich noch gut, als mich mein Vater abholte, auf ein Fahrrad setzte und außer Landes bringen musste. Wir konnten nichts mitnehmen, hatten nichts.“