Die 2019 gegründete Österreichische Gesellschaft für Kinderschutz-Medizin (ÖGKiM) ist eine Vereinigung der Kinderschutzgruppen im Gesundheitswesen. In Präsidium und Vorstand arbeiten Fachkräfte aus Medizin, Pflege, Psychologie, Sozialarbeit und Ethik zusammen. Vertreter aus den Bundesländern sorgen für eine flächendeckende Vernetzung. Das Thema „Kinder und Jugendliche als Zeugen von Gewalt“ steht heuer im Mittelpunkt der wichtigen Tagung.