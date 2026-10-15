Per Landkarte auf neuen Pfaden in die Pflege

Die Pflege ist eine der Zukunftsfragen unserer Zeit. Die Menschen werden zunehmend älter, daher brauche es ausreichend Personal. Und das Interesse am Pflegeberuf steigt, wie Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister festhält. Um noch mehr Mitarbeiter zu gewinnen und Interessierten den Einstieg zu erleichtern wurde nun die „Pflegelandkarte“ in Kooperation mit dem Facultas-Verlag präsentiert. Damit soll in den Ausbildungs- und Förder-„Dschungel“ Licht gebracht werden.