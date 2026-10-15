Per Landkarte auf neuen Pfaden in die Pflege

Eine neue „Landkarte für Pflege- und Betreuungsausbildung in NÖ“ soll so niederschwellig wie möglich, übersichtlich, regional und lokal gegliedert Ausbildungsmöglichkeiten aufzeigen.
Die Pflege ist eine der Zukunftsfragen unserer Zeit. Die Menschen werden zunehmend älter, daher brauche es ausreichend Personal. Und das Interesse am Pflegeberuf steigt, wie Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister festhält. Um noch mehr Mitarbeiter zu gewinnen und Interessierten den Einstieg zu erleichtern wurde nun die „Pflegelandkarte“ in Kooperation mit dem Facultas-Verlag präsentiert. Damit soll in den Ausbildungs- und Förder-„Dschungel“ Licht gebracht werden.
2300 Ausbildungsplätze in NÖ
Als ein „weiterer Puzzle-Stein soll sie unterschiedliche Angebote auf einer Plattform bündeln – so niederschwellig wie möglich, übersichtlich, regional und lokal gegliedert“, so Teschl-Hofmeister. Das sei einzigartig in Österreich. Als Serviceangebot macht die Landkarte 2300 Ausbildungsplätze sichtbar – etwa auch Sozialberufe an Landwirtschaftlichen Fachschulen. Gegliedert nach Alter, Ausbildungsgrad kann gezielt nach Möglichkeiten gesucht werden.
Viele Puzzleteile für ein Ganzes
Bereits vor Jahren wurde in NÖ als erstes Bundesland die Pflegeaus- bildungsprämie (658,40 Euro monatlich) ins Leben gerufen. Seit September 2022 haben sie 5713 Personen in Anspruch genommen, 49,1 Millionen Euro wurden dafür investiert. Weitere Puzzleteile: etwa der Pflege- und Betreuungsscheck, der Bildungsscheck, Seniorenwohnen + oder die soziale Alltagsbegleitung.
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